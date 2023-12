ERR Washingtonis: turud ootavad intressimäärade peatset langust

USA aktsiaturgude jaoks oli möödunud nädal selle aasta üks edukamaid - ekspertide hinnangul rõõmustasid investoreid märgid, et Föderaalreserv ei kavatse intressimäärasid enam tõsta.

"Järgmisel aastal peaksime lõpuks nägema hindade ja intressimäärade langust, mis on ajalooliselt olnud alati hea," ütles finantsekspert Brad Bernstein.

Paljud koduostjad aga pole nii positiivselt meelestatud. Margarita Pabon on üritanud San Francisco ümbruses mitu kuud kinnisvara leida, kuid hinnad on tema jaoks endiselt liiga kõrged.

"Üksikemana on minu unistus olnud jätta oma pojale midagi päranduseks, aga see on muutunud aina raskemaks," rääkis Pabon.

Kodulaenu intressid näitavad vaikselt languse märke, kuid olid oktoobris siiski lähedal viimase 20 aasta kõrgeimale tasemele. Samuti on kogu riigis müügil vähem kinnisvara, kui soovitakse osta. See aga võib muutuda järgmisel aastal.

"Aina rohkem koduomanikke on otsustanud oma kinnisvara müüa, sest esiteks, intressid on langenud, ja teiseks, nad on ootamisest väsinud," sõnas maakler Michael Lattmann.

Hinnatõusu leevenemine pole küsitluste järgi ameeriklastesse veel kindlustunnet süstinud, kuid nende kulutamine näitab vastupidist. Möödunud aastal võeti pühadeostude katmiseks keskmiselt 1500 dollarit laenu ja tänavu on summa eelduste järgi veelgi kõrgem.