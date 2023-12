Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka piirkonnas. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunas (3 kilomeetrit Avdijivkast lõuna pool).

Voroneži kuberner teatas veel ühe Vene kindrali hukkumisest

Ukrainas sai surma Vene kindralmajor Vladimir Zavadski, teatas Voroneži kuberner esmaspäeval.

"Läbilõikav valu. Erioperatsiooni tsoonis hukkus ametikohustuste täitmisel Põhjalaevastiku 14. armeekorpuse ülema asetäitja kindralmajor Vladimir Zavadski," kirjutas Voroneži kuberner Aleksandr Gussev.

Gussev ei täpsustanud Zavadski surma asjaolusid.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal.

28. novembril ja 2. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Stepove suunal. Piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin, Stepove jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele. Vene sõjablogijad väitsid 3. detsembril, et Vene väed liikusid Stepove ümbruses ligi 300 meetri võrra edasi, vahendas ISW.

2. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi veel ka Pervomaiske suunal. Vene sõjablogijad väitsid veel, et Vene väed liikusid edasi veel Krasnohorivka suunal. 3. detsembril väitsid blogijad veel, et Vene väed jätkavad ka tööstuspiirkonna lähedal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Avdijivka sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Barabaš ütles 3. detsembril, et Vene väed avasid kaks uut pealetungisuunda. Barabaš ütles veel, et Vene väed ootavad paremaid ilmastikuolusid, et saaksid taas rünnakutes kasutada rasketehnikat.

USA kindrali sõnul kannatavad Vene sõdurid talvel kohutavalt

Ukrainas jätkub täiemahuline sõda Venemaa vastu ja Vene sõdurid kannatavad talvel kohutavalt, ütles Ühendriikide armee endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges pühapäeval meediakanalile Ameerika Hääl.

Kindrali sõnul on Vene okupantidel kohutav logistikasüsteem ja nende juhid ei hooli sõduritest. "Nii et Vene sõdurid kannatavad talvel kohutavalt," ennustas Hodges.

Erukindrali arvates ründavad venelased talvel kindlasti Ukraina energiavõrku, et muuta tsiviilisikute elu kohutavaks.

Sõda Venemaaga on jõudnud uude järku, sest talv muudab pärast suvist vastupealetungi, mis relvade ja maaväe nappuse tõttu soovitud tulemusi ei toonud, võitluse keeruliseks, ütles varem päeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

President rõhutas, et tagasilöökidele vaatamata Ukraina alla anda ei kavatse.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval nelja Sumõ oblastis asuvat asulat, vahendas The Kyiv Independent. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 332 810 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 5580 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 10 401 (+5);

- suurtükisüsteemid 7961 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 913 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 602 (+0);

- lennukid 323 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6017 (+22);

- tiibraketid 1569 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 451 (+19);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1141 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.