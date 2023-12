Võru Tarbijate Ühistu erakorraline koosolek otsustab oma juhtide vastu nõude esitamise

Ühistu ühte liiget esindava vandeadvokaadi Marko Kairjaki sõnul on olukord üsna markantne, sest ühistu on nõudega venitamisega kaotanud juba suuri summasid.

"Tegemist on kummalise olukorraga, kus kahtlustus on asjaga seotud isikutele ammu esitatud, aga väidetava suure kahju kannataja ise ei kiirusta oma raha tagasi küsima. Nii on kuni paarsada tuhat eurot aegumise tõttu tõenäoliselt juba tuulde lastud," kommenteeris Kairjak, kelle sõnul ei ole selline viivitamine liikmete huvides.

Marko Kairjaki hinnangul saab selline olukord tekkida vaid ühistulise vormi puhul, kus sajad lihtliikmed ei tunneta end piisavalt vara kaasomanikuna ning on harjunud kergel käel volitama mõnd juhtkonna liiget enda eest otsuseid tegema.

"Samas näiteks 500 liikmega ühistu puhul teeks miljoni euro suurune kahju iga liikme kohta 2000 eurot. Kui laual oleks variant teenida 2000 eurot või hoopis kohustus sama suur summa kahjudest kinni maksta, oleksid inimesed kindlasti palju rohkem asjast huvitatud," tõi Kairjak näite, miks iga ühistu liige peaks enda huvide eest seisma.

Võru TÜ juht ja endine Võru maavanem Andres Kõiv on üks nendest, kes saanud kahtlustuse omastamises, kuid jätkab siiani ametis. Võru Tarbijate Ühistu nõukogu esimees vandeadvokaat Jako Laanemägi on varem meediale Kõivu jätkamist põhjendanud majanduslike kaalutlustega ning sellega, et ükski ühistu liige ei ole Kõivu suhte pretensioone esitanud.