Valitsus arutab esmaspäeval erakorraliselt õpetajate palgatingimusi

Valitsus koguneb esmaspäeval erakorraliselt e-keskkonnas, et teha otsus haridustöötajate palgaküsimuses. Reedel tehtud haridusministri pakkumist kolmeprotsendiliseks alampalga tõusuks haridustöötajate ametiühing tõenäoliselt vastu võtta ei soovi.

"Täna on valitsuse erakorraline istung, kus nad otsustavad, kuidas asja lahendada. Kas jääb nii, nagu minister reedel pakkus: õpetajate palga alammäära tõus 3,1 protsenti või siis leitakse võimalus kogu palgatõusuks mõeldud raha teisiti jagada, et enamus raha läheks alammäära tõusuks ja et valitsus leiab raha ka diferentseerimisfondi tõstmiseks," ütles Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ERR-ile.

Valitsuse erakorralise e-istungi otsustest sõltub Voltri sõnul, millised on haridustöötajate edasised sammud palgaläbirääkimistel.

"Vaatame, mis valitsus ütleb, siis esmaspäeva õhtupoole saame kindlasti öelda, mis edasi saab. Valitsusest tuleb info päeva esimeses pooles, peale seda saame teatavaks teha ka oma sammud," ütles Voltri.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas esitas reedel haridustöötajate liiduga peetud kohtumisel ettepaneku eraldada õpetajate palgatõusuks kaheksa miljonit eurot, millega õpetajate alampalk tõuseks kolm protsenti ehk 1803 euroni. Voltri ütles, et seda pakkumist ilmselt vastu võtta ei saa, kuid liidu volikogu hakkab teemat õhtul arutama. Riiklik lepitaja Meelis Virkebau ütles, et on kohtumise järel optimistlik.