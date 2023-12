Leedu saab järgmisel aastal USA ründedroonid Switchblade 600

Leedu sõlmis hulkurdroonide saamiseks lepingu 2022. aasta detsembris.

"Leedu on USA kõrval esimene riik, kes saab oma relvastusse uued Switchblade´i ründedroonid. Meie relvajõud saavad võime hävitada vaenlase soomukeid kuni 40 kilomeetri kaugusel," ütles Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas.

"Näeme nende droonide mõju juba Ukrainas," lisas Anušauskas.

USA-s toodetud hulkurdroonid Switchblades lastakse üles miinipildujalaadsest laskeseadeldisest, seejärel avanevad drooni tiivad ja need libisevad õhus oma varem defineeritud sihtmärkide poole. Droonid jäävad õhku hetkeni, mil lahingut pidava üksuse juht rünnakuks käsu annab.

USA hulkurdroonid on põhimõtteliselt kaugjuhitav laskemoon, millega saab sihtida vaenlase vägesid. Relval on kaks varianti, kõige võimsam on Switchblade 600, mis kaalub 23 kilogrammi. See relv suudab sihtmärgi kohal hõljuda 40 minutit ja ründab vastast kiirusega 185 kilomeetrit tunnis. Relv suudab läbistada tanki soomuse ja selle siis hävitada.

Switchblade 600 on varustatud Javelini lõhkepeaga. Javelin on olnud eriti tõhus Venemaa soomustehnika hävitamisel.