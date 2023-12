Poola Keskpank palub abi ECB-lt vaidluses Tuskiga

Kuigi Poola president Andrzej Duda nimetas novembris ametisse uuesti senise peaministri Mateusz Morawiecki, ennustatakse Morawieckile kaotust 11. detsembril parlamendis toimuval usaldushääletusel. Seejärel liigub õigus nimetada uus peaminister presidendi käest parlamendisaadikutele.

Kuna seni opositsiooni kuulunud erakonnad Kodanike Platvorm, Kolmas Tee ja Vasakpoolsed said 15. oktoobril toimunud parlamendivalimistel kolme peale enamuse, siis peaks juba detsembri lõpuks peaministriks tõusma tsentristliku Kodanike Platvormi juht Donald Tusk.

Endisest Euroopa Ülemkogu eesistujast Tusk on juba varem Poola peaministri ametit pidanud. Enne valimisi lubas Tusk tagasi pöörata paljud Poolat alates 2015. aastast valitsenud konservatiivse Õiguse ja Õigluse partei (PiS) seadusandlikud algatused. Lisaks soovib ta vallandada osad senise võimupartei poolt ametisse määratud ametnikud.

Tusk on korduvalt lubanud kõrvaldada ametist Poola keskpanga juht Adam Glapinski. Tuski sõnul sekkus Glapinski Poola valimistesse, kui keskpank otsustas langetada septembris intressimäärasid.

Keskpanga asejuht Marta Kightley ütles Financial Timesile, et otsusele intressimäärade langetamiseks jõuti panga rahanduspoliitika nõukogus hääletamise teel, seega polnud tegemist Glapinski ainuisikulise otsusega. Samuti väidab Kightley, et otsus polnud seotud valimistega, ning parem on langetada intressimäärasid üks kord suurelt kui mitu korda jupikaupa.

Tusk aga lubab algatada eritribunal Glapinski üle seoses septembrikuise otsusega. Menetluse käigus oleks Glapinski ametist kõrvaldatud. Tusk kinnitas ka pärast valimisi, et ta jätkuvalt kaalub seda plaani.

Seetõttu pöördus Poola keskpank ametlikult Euroopa Keskpanga poole palvega takistada Tuski sekkumist keskpanga sõltumatusse.

"Oleme kontaktis ECB-ga ning arutame ametist kõrvaldamise küsimust nendega. Rünnak [Poola keskpanga] sõltumatusele püstitaks pretsedendi ja õõnestaks kogu Euroopa Keskpankade Süsteemi (ESCB)," ütles Kightley.

Kuigi Poola pole euroala liige, siiski vastutab ECB kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide keskpanku koondava ESCB järelevalve eest. ECB sai Poola keskpanga kirja kätte, kuid nii ECB kui Poola keskpanga esindajad keeldusid arutelude täpset sisu ajakirjanikega jagamast.

Siiski ütles Kightley, et Poola keskpank pöördub Euroopa Liidu Kohtusse (ECJ), kui Tusk läheb edasi oma eritribunali plaaniga.

Seega võib juhtuda, et Tuski ootaksid vaidlused ECB ja ECJ-ga juba lähikuudel pärast peaministri ametisse astumist. Ka senine Poola võimupartei PiS on sattunud mitmesse vaidlusse Euroopa institutsioonidega, mis viis Poolale mõeldud Euroopa Liidu fondide rahastuse külmutamiseni.

Glapinski on pidanud Poola keskpanga juhi ametit alates 2016. aastast ning tema teine kuueaastane ametiaeg algas alles eelmisel aastal. Kui PiS-s juhi Jaroslaw Kaczynski sõbrast Glapinski jääb ametisse, piirab see Tuski võimalusi mõjutada riigi rahapoliitikat. Varem kinnitas Glapinski, et tema ei soovi eurole üleminekut, samas kui PiS on süüdistanud Tuski riigi rahvusvaluuta zlotist loobumise plaanis.

Lisaks kestab Poola presidendi Andrzej Duda ametiaeg kuni 2025. aastani. Endisest PiS-i liikmest Dudal on vetoõigus riigi seadusandluse osas.

ECB võib sekkuda EL-i liikmesriikide valitsuste ja keskpankade vahelistesse vaidlustesse. Näiteks võib ECB avaldada mittesiduva arvamuse selle kohta, kas mõni liikmesriigi keskpanga juhi ametist kõrvaldamine on seaduspärane või mitte.