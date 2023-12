Otse teisipäeval kell 12: selgub Eesti õpilaste koht värskes PISA pingereas

PISA (Programme for International Student Assessment) on rahvusvaheline haridusuuring, mis uurib 15-aastaste noorte teadmisi ja oskusi matemaatikas, loodusteadustes ja funktsionaalses lugemises. Uuringut korraldab Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). P

ISA uuring toimub iga kolme aasta järel. Igas uuringus on üks põhivaldkond, ülejäänud kahes valdkonnas mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus. Algselt oli seekordne uuring planeeritud aastaks 2021, kuid Covid-19 pandeemia tõttu lükati aasta võrra edasi. Seni on toimunud kaheksa PISA uuringut. Eesti on osalenud alates 2006. aastast.

2022. aasta kevadel sooritas 6392 õpilast 196 Eesti koolist PISA testi, mis koosnes matemaatika, lugemise, loodusteaduste ja loovmõtlemise ülesannetest. Rõhuasetus oli seekord matemaatikal. Kokku tegi üle maailma testi 690 000 õpilast 81 riigist või majanduspiirkonnast. Kõikides osalenud riikides avaldatakse uuringu tulemused samaaegselt.

Pressikonverentsil annavad uuringust ülevaate minister Kristina Kallas, haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna nõunik Maie Kitsing ning haridus- ja noorteameti rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire.