Venezuela referendumil osalejad toetasid Guyanast suure osa liitmist Venezuelaga

Venezuela riikliku valimiskomisjoni teatel loeti kokku üle 10,5 miljoni hääle. Valimisõiguslikke kodanikke on komisjoni teatel riigis 20,7 miljonit.

"Ma võin öelda, et see referendum oli ajalooline rahvusliku üksmeele poolest, mille see saavutas kõigi venezuelalaste hulgas. Praegu ei ole siin riigis võitjaid ega kaotajaid. Ainsad võitjad on Venezuela rahvas, Venezuela väärikus ja Venezuela suveräänsus. Ainsad kaotajad on Guyana valitsus, ExxonMobil ja Põhja-Ameerika impeerium," rääkis Venezuela president Nicolas Maduro.

Lõuna-Ameerika ainus ingliskeelne riik Guyana on tõotanud oma suveräänsust relvaga kaitsta. Takistuseks sellele on muidugi väikeriigi väike armee, millel on Venezuelale raske vastu saada. Ekspertide hinnangul pole sõda praegu siiski karta, sest vaesuses vireleval Venezuelal lihtsalt pole jaksu päriselt naaberriigile kallale minna.

Referendum korraldati lihtsalt propaganda eesmärgil, seda enam, et isegi teised Ladina-Ameerika vasakpoolsed riigipead suhtuvad Venezuela kavatsustesse jahedalt.

"On ainult üks asi, mida vajame kasvuks ja oma rahvaste elu parandamiseks, see on maha rahuneda, teha kõvasti tööd meie rahvaste elujärje parandamiseks ja mitte mõelda võitlusest, mitte välja mõelda lugusid. Seega loodan ma, et terve mõistus jääb peale nii Venezuelas kui ka Guyanas," rääkis Brasiilia president Luiz Inacio Lula da Silva.

Vaidlus Essequibo üle on kestnud 1899. aastast alates, mil rahvusvaheline arbitraažikohus andis ala Suurbritanniale, mille osa Guyana tollal oli. Venezuela vaidlustas kohtuotsuse ning nii see on jäänudki.