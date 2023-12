Lähipäevad on suurema lumesajuta ja külmad

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Külma on 7 kuni 13, pikemate selgimiste korral kuni 18, rannikul paiguti 5 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ja kohati kerge lumesajuga. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on 7 kuni 14, kohati võib olla ka kuni -18 kraadi, saarte rannikul on külma 3 kuni 6 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Võib sadada kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis, saartel pöördub tuul lõunasse ja kagusse ning ulatub 3 kuni 9 meetrini sekundis. Külma on 6 kuni 13, saarte rannikul paiguti kuni 3 kraadi.

Järgnevatel päevadel on saju tõenäosus väike, kuid tuul muutub rannikualadel puhangulisemaks. Öösiti on külma on 6 kuni 14, pikemate selgimiste korral kohati kuni 18 kraadi, samas saarte rannikul on külma vaid paar kraadi. Päevane õhutemperatuur jääb -5 ja -12, saarte rannikul 0 ja -4 kraadi vahele. Praeguste prognooside järgi võib ilm laupäeval isegi külmemaks minna.