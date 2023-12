Nafta hind jätkas esmaspäeval langust

Nafta hind on juba langenud umbes kaks protsenti eelmise nädala reedel. See juhtus vaatamata asjaolule, et naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC ja Venemaa leppisid kokku nafta tootmismahtude vähendamises.

Neljapäeva õhtul kella 21 paiku Eesti aja järgi maksis Euroopas kaubeldav Brenti nafta 78,17 dollarit barreli eest, mis oli 0,89 protsenti madalam kui reedese kauplemispäeva lõppedes.

USA-s kaubeldav WTI brändi nafta hind oli 73,18 dollarit barreli kohta, mis oli 1,20 protsenti madalam kui reedel.

"Toornafta näib olevat jätkuva surve all OPEC+ otsuse järel," ütles börsianalüütik Vandana Hari Reutersile.

Kuna OPEC+ tootmise kärped on vabatahtlikud, siis investorid kahtlevad, kas tootjad ka päriselt hakkavad kokku lepitud kärbetest kinni pidama. Samuti pole selge, kuidas hakatakse kärpeid mõõtma.

"Eelmise nädala OPEC+ kokkulepe polnud pehmelt öeldes veenev," ütles maaklerifirma OANDA analüütik Craig Erlam.

"Ning kuna turud ennustavad veelgi suuremat majanduse aeglustumist järgmisel aastal, pole see avaldus piisav," lisas ta.

Reedel ja esmaspäeval avaldatud ettevõtete küsitlustulemused näitasid, et globaalne tööstuse aktiivsus on jäänud novembris nõrgaks, euroala tööstustoodangu maht vähenes ning Saksamaa ettevõtted vähendasid järsult investeeringute prognoosi. Lisaks tulevad Hiina majanduse seisu kohta jätkuvalt vasturääkivad andmed. Kõik need näitajad vihjavad võimalusele, et nõudlus nafta järele jätkab langust.