Oluline 5. detsembril kell 5.40:

- Meedia: Suurbritannia andis Ukrainale uued Martleti raketid;

- ISW: Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal;

- Zelenski teeb videopöördumise USA senaatoritele;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit.

Suurbritannia andis Ukrainale uued Martleti raketid, vahendas uudisteagentuur UNIAN esmaspäeval väljaande Times informatsiooni.

Artiklis märgitakse, et raketid on tõhusad võitluses mehitamata õhusõidukite vastu, mida Venemaa kasutab peaaegu iga päev Ukraina linnade ründamiseks. Samal ajal puudub ametlik teave nende rakettide Kiievisse toimetamise kohta.

UNIAN tõi samas välja, et Ukraina kaitsjad on neid rakette korra juba kasutanud Vene okupatsioonivägede droonide Orlan-10 vastu võitlemiseks 2022. aasta aprillis.

ISW: Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab pealetungi Avdijivka suunal. 4. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed jõudsid Avdijivkast põhja pool asuva veehoidla lähedale. 4. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et venelased on edasi liikunud Stepove suunal. Vene sõjablogijad väidavad, et Avdijivka koksitehase ümbruses käivad ägedad lahingud, vahendas ISW.

Ukraina peastaap teatas, et riigi armee jätkab piirkonnas Vene vägede rünnakute tõrjumist. Ukraina korraldab ka vasturünnakuid.

Zelenski teeb videopöördumise USA senaatoritele

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teeb teisipäeval videopöördumise Ühendriikide senaatoritele, teatas USA senati demokraatidest enamuse liider Chuck Schumer.

USA administratsioon saatis esmaspäeval kongressile tungiva hoiatuse vajaduse kohta kiita heaks sõjaline ja majanduslik abi Ukrainale. Valge Maja toonitas, et Ukraina sõjalised jõupingutused end Venemaa sissetungi eest kaitsta võivad ilma selleta ohtu sattuda.

Schumer kinnitas, et administratsioon kutsus Zelenski senaatoritele kõnelema.

Ühendriikide sõjalise abi lõpetamine Kiievile võimaldaks Venemaa presidendil Vladimir Putinil võita sissetung Ukrainasse, hoiatas esmaspäeval Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

"Kongress peab otsustama, kas jätkata vabadusvõitluse toetamist Ukrainas osana 50 riigist koosnevast koalitsioonist, mille president Joe Biden on loonud, või ignoreerida ajaloost saadud õppetunde ja lasta Putinil võita," ütles Sullivan Valges Majas ajakirjanikele.

"See on nii lihtne. See on nii karm valik ja me loodame, et kaheparteilisel alusel kongress teeb õige valiku," lisas Sullivan.

Valge Maja eelarvejuht Shalanda Young hoiatas varem päeval USA kongressi, et kui Ukraina abistamise uut rahastust enne aasta lõppu heaks ei kiideta, siis kahjustab see Kiievit lahinguväljal.

USA president Joe Biden palus oktoobris kongressil kiita heaks 106 miljardi dollari suurune riikliku julgeoleku rahastus, mille seas on toetus Ukrainale ja Iisraelile.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval taas Sumõ oblastit ning Venemaa rünnakute tõttu toimus 57 plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.