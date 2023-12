WSJ: Iisrael võib Hamasi tunnelid mereveega üle ujutada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iisrael tahab Hamasi võitlejad Gazast välja ajada ning võib terroriorganisatsiooni tunnelid mereveega üle ujutada. Üleujutused võivad aga kahjustada Gaza sektori veetaristut.

Iisrael tahab Hamasi tohutu tunnelivõrgustiku hävitada ning terroristid nende maa-alusest varjupaigast välja suitsetada. USA ametnikud ütlesid, et Iisrael pani kokku mereveepumpade süsteemi, mis suudab ammutada vett Vahemerest. Pumbad suudavad viia tunnelitesse tuhandeid kuupmeetreid vett. See aga ohustaks ka Gaza veetaristut, mis on juba praegu kriitilises seisus, vahendas The Wall Street Journal.

Ametnikud ütlesid, et Iisrael teavitas sellest plaanist ka USA-d. Pole veel selge, kas Iisrael plaanib oma plaani ka täide viia, lõplikku otsust pole veel tehtud.

USA-s tekitab Iisraeli plaan vastuolusid. Mõned ametnikud väljendasid plaani pärast muret, teised ametnikud ütlesid, et Washington toetab tunnelite hävitamist. Hamas pole veel ka kõiki pantvange vabastanud.

"Tunnelite üleujutamise protsess kestaks mitu nädalat, see võimaldaks Hamasil ja pantvangidel piirkonnast lahkuda," ütles üks asjaga kursis olev ametnik.

Üks Iisraeli kaitsejõudude ametnik ütles, et riigi armee kasutab Hamasi hävitamiseks erinevaid sõjalisi ja tehnoloogilisi vahendeid.

Iisraeli sõjategevuse tõttu kannatab Gaza elanikkond pideva janu käes. Suur osa veetaristust on hävinud ning paljud elanikud ei saa enam puhast vett juua. Tunnelite üleujutamine võib seega veelgi süvendada Gaza humanitaarkriisi.

Iisrael jätkab samuti Gaza pommitamist. Iisraeli pommitamise tõttu saavad surma ka tsiviilelanikud, kuna terroriorganisatsioon Hamas kasutab Gaza elanikke inimkilpidena. Terroriorganisatsioon Hamas loodab, et rahvusvahelise surve alla sattunud juudiriik lõpetab Gaza pommitamise. See võimaldaks Hamasil hinge tõmmata ja terroriorganisatsioon saaks siis valmistada ette uusi rünnakuid Iisraeli vastu.