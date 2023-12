Tuleval aastal jagub riigipühasid ka argipäevadele

Kui tänavu on nii jõulupühad kui ka aastavahetus jaotunud nädalavahetusele ja äripäevadele, siis järgmisel aastal on jõulupühad töötajatele soodsamatel aegadel ehk teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval.

Jõululaupäev ehk 24. detsember on järgmisel aastal teisipäeval. Kevadpüha ehk 1. mai on kolmapäeval. Jaanipäev on esmaspäeval ja taasiseseisvumispäev teisipäeval.

Kõikidele töötajatele, kes töötavad riigipühadel, sealhulgas ka neile töötajatele, kelle graafikujärgne tööpäev langeb riigipühale, tuleb töölepingu seaduse paragrahv 45 lõige 2 kohaselt maksta kahekordset töötasu. Kokkuleppel töötajaga võib riigipühal töötamise hüvitada ka tasulise vaba ajaga.

Töölepingu seaduse paragrahv 53 kohaselt peab tööandja uusaastale, Eesti vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendama kolme tunni võrra. Kui töötaja tööpäev langeb laupäevale või pühapäevale ning tegemist on paragrahvis 53 nimetatud päevaga, mida tuleb lühendada, siis tuleb lühendada ka laupäevast või pühapäevast päeva.

Tööpäeva lühendamine on tööandjale kohustuslik nii tavalise tööaja kui ka summeeritud tööaja korral.