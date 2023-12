Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kristina Kallas

Eesti lapsed on värskete PISA testide järgi maailma kõige targemate seas. Õpetajate palk jääb aga endiselt alla Eesti keskmise ning streik ilmselt tuleb. Kas haridus on ikka valitsuse prioriteet? Ja miks ei saa õpetajatele kõrgemat palka maksta, kuigi me paneme haridusse palju raha? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid haridusminister Kristina Kallas.