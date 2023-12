Rootsi Tesla streik laieneb Taani

Taani suurima ametiühingu 3F transporditöötajad korraldavad 18. detsembril solidaarsusstreigi Rootsi Tesla töötajatega, kes protestivad selle vastu, et elektriautode tootja keeldub allkirjastamast kollektiivset palgalepingut.

"Solidaarsusliikumine hõlmab kõiki 3F Transpordi liikmeid. See tähendab, et lossijad ja vedajad ei laadi Tesla autosid maha ega transpordi neid Rootsi," teatas 3F.

Rootsi streiki alustas metallitöötajate ametiühing IF Metall 27. oktoobril, kui umbes 130 Tesla mehaanikut lõpetasid töötamise 10 töökojas seitsmes linnas üle Rootsi.

Nüüdseks on see kasvanud üle ulatuslikuks konfliktiks USA autotootja ja kümnekonna ametiühingu vahel, kes nõuavad Rootsi töömudeli järgmist.

"Solidaarsus on ametiühinguliikumise nurgakivi ja ulatub riigipiiridest kaugemale," ütles Taani 3F Transpordi esimees Jan Villadsen teisipäeval.

"Isegi kui te olete üks maailma rikkaimatest firmadest, ei saa te oma reegleid kehtestada. Meil on Põhjamaades tööturukokkulepped ja teil tuleb neid austada, kui te tahate siin äri ajada," sõnas ta.

Rootsis katavad tööturumudeli aluseks olevad kollektiivlepingud ligi 90 protsenti kõigist riigi töötajatest ja Taanis 80 protsenti, ning tagavad standardpalga ja -töötingimused.

Paljud Tesla töötajad Rootsis on ametiühingu liikmed, kuid sellest hoolimata ei saa nad tööstusharu üldlepingu hüvedest osa.

Tesla asutaja ja juht Elon Musk on lükanud järjekindlalt tagasi nõuded lubada firma 127 000 töötajal maailmas ametiühingutesse koonduda.

IF Metalli esimees Marie Nilsson ütles AFP-le, et tegemist on kokkupõrkega Rootsi ja Euroopa töökultuuri ja Ameerika äriajamise viisi vahel.