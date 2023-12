Oluline teisipäeval, 5. detsembril kell 18:30:

- Iisraeli armee teatas lahingutest Gaza lõunaosas Khan Yunise linnas;

- Iisraeli rünnakus sai surma Liibanoni sõdur;

- Iisraeli armee teatel on Gaza pealetungis surma saanud 80 sõdurit;

- ÜRO: Gaza sektoris ei ole võimalik turvatsoone luua;

- Iisraeli tankid liiguvad Gaza sektori lõunaosasse.

Iisraeli armee teatas lahingutest Gaza lõunaosas Khan Yunise linnas

Iisraeli sõdurid peavad lahinguid Gaza sektori lõunaosas Khan Yunise linnas, teatas armee teisipäeval laiendatud tegevusest äärmusrühmituse Hamas vastu.

"Olema Jabalia südames, Shejaiya südames, ja nüüd ka Khan Yunise südames," ütles lõuna väejuhatuse ülem kindralmajor Yaron Finkelman armee pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et lahingud on kõige intensiivsemad alates maismaaoperatsiooni algusest.

Iisraeli rünnakus sai surma Liibanoni sõdur

Liibanoni lõunapiiri lähedal sai Iisraeli tules surma Liibanoni sõdur, teatasid relvajõud esimesest langenust alates oktoobrist, mil piiriülesed tulevahetused algasid.

"Iisraeli vaenlane pommitas armee sõjalist positisooni Adaysseh' piirkonnas ning üks sõdur sai surma ja kolm haavata," teatas Liibanoni armee.

Iisraeli armee teatel on Gaza pealetungis surma saanud 80 sõdurit

Gaza pealetungi algusest saadik on surma saanud 80 Iisraeli sõdurit, teatasid relvajõud teisipäeval.

Konflikt puhkes 7. oktoobril, kui palestiina äärmusrühmitus ründas Gaza sektorist Iisraeli. Vasturünnakus esmalt mitu nädalat Gazat pommitanud Iisrael alustas 27. oktoobril maavägede sissetungi.

ÜRO: Gaza sektoris ei ole võimalik turvatsoone luua

ÜRO hoiatas teisipäeval, et Gaza sektoris ei ole võimalik luua turvatsoone, kuhu inimesed saaksid Iisraeli pommirünnakute eest põgeneda.

Iisraeli rünnakud keskendusid esialgu Gaza sektori põhjaosale, kuid nüüd on hakanud sõjavägi levitama territooriumi lõunaosas lendlehti soovitusega mujale põgeneda.

"Need niinimetatud turvatsoonid ei ole teaduslikud, need ei ole ratsionaalsed, need ei ole võimalikud ja ma arvan, et võimud teavad seda," ütles ÜRO lasteagentuuri UNICEF pressiesindaja James Elder Kairost videosilla kaudu Genfis viibivatele ajakirjanikele.

Iisraeli väed on tunginud sügavamale Gaza sektorisse ja peavad Hamasiga lahinguid selle lõunaosas.

Iisraeli tankid liiguvad Gaza sektori lõunaosasse

Iisraeli armee saatis esmaspäeval Gaza lõunaosasse kümneid tanke osana laiendatud tegevusest äärmusrühmituse Hamasi ja selle liitlaste vastu ümberpiiratud territooriumil, teatasid teiste seas telekanal CNN ja uudisteagentuur AFP toetudes pealtnägijate informatsioonile.

Nädalapäevad pärast seda, kui Iisrael saatis maavägede Gaza sektori põhjaossa, on armee lõunapiirkondadesse visanud lendlehti, milles soovitab palestiinlastel põgeneda teistesse piirkondadesse.

Iisrael lubas Hamasi purustada kättemaksuks 7. oktoobril toimunud enneolematute rünnakute eest, milles hukkus umbes 1200 inimest, kelle seas enamik tsiviilisikud. Ühtlasi võttis Hamas umbes 240 pantvangi.

Iisraeli tanke, soomustransportööre ja buldoosereid nähti esmaspäeval sektori lõunaosas asuva Khan Yunise linna lähedal, mis on täis riigisiseselt ümberasustatud palestiinlasi.