Ilm läheb järgnevatel päevadel veel külmemaks

Öö vastu kolmapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab kohati lund. Mõnel pool on ka udu. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 5, saartel ja rannikul 3 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Külma tuleb läänepoolsel rannikul -3 kuni -9, mujal -10 kuni -20 kraadi. Kõige külmem on ikka külmapealinnas Jõgeval.

Hommik jätkub vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis sajab ikka kohati vähest lund ja mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Termomeetrinäit ööga võrreldes oluliselt ei muutu ja jääb ikka vahemikku -3 kuni -20 kraadi.

Päev samuti pilvkattesse muutusi ei too ning Lääne-Eestis sajab jätkuvalt üksikutes kohtades kerget lund. Tuul on valdavalt lõunakaarest, õhtu poole ka kagust ja idast 2-8, saartel ja rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on läänepoolsel rannikul -1 kuni -3, mujal -6 kuni -11 kraadi.

Neljapäev, reede ja laupäev mööduvad veel krõbedama külmaga ja olulise sajuta, kuid pühapäeval sajab taas mitmel pool lund. Kuni laupäevani on õhutemperatuuri- vahemik ööpäeva lõikes -4 kuni -18, saartel -1 kuni -7. Pühapäeval on aga kõikjal -1 kuni -9 kraadi.