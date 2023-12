Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Ukraina väed tegid koksitehase lähedal eduka vasturünnaku.

Oluline 6. detsembril kell 5.45:

- ISW: Ukraina tegi Avdijivka koksitehase lähedal eduka vasturünnaku;

- Kuleba: poliitilised otsused F-16 tarnimiseks on tehtud;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit.

ISW: Ukraina tegi Avdijivka koksitehase lähedal eduka vasturünnaku

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Ukraina väed tegid koksitehase lähedal eduka vasturünnaku.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid koskitehase piirkonnas veidi edasi. Ukraina vaatleja ütles 5. detsembril samuti, et Ukraina väed tegid piirkonnas eduka vasturünnaku. Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina ründab Stepove suunas ja avaldavad seal Venemaa kaitseliinidele survet.

Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Lähedal asub ka Avdijivka koksitehas.

Kuleba: poliitilised otsused F-16 tarnimiseks on tehtud

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul on kõik poliitilised otsused mitmeotstarbeliste hävitajate F-16 Falcon Ukrainale andmise osas tehtud ja lahendada on jäänud tehnilised küsimused Ukraina pilootide, tehnikute väljaõppe ja vastava taristu osas.

"Keskus meie pilootide ja tehnikute koolitamisel F-16 hävitajate kasutamiseks jätkab tööd. Holland on juba alustanud lennukite üleviimist väljaõppekeskusse Rumeenias. Nad aitavad meil arendada vastavat taristut," ütles Kuleba seda ühisel pressikonverentsil Hollandi välisministri Hanke Bruins Slotiga Kiievis.

"Täna sain kinnituse, et Hollandi kohustused F-16 üleandmiseks Ukrainale saavad täidetud," lisas ta Ukraina partnereid tänades.

Kuleba sõnul on nüüd kõik seotud tehniliste detailidega, mitte poliitiliste küsimustega.

"Mis puudutab F-16. Esiteks on kõik poliitilised otsused tehtud. Oleme juba tehnilise ettevalmistuse faasis. Seega niipea, kui Ukraina pilootide, tehnikute ja taristu tehniline ettevalmistus läbi saab, on need lennukid Ukrainas kaitsmas meie taevast ja meie sõdureid, kes asuvad vastupealetungile," ütles Kuleba.

Bruins Slot märkis omakorda, et Ukraina pilootide väljaõpe algas Rumeenias novembris. Ta ütles, et mitmed riigid, sealhulgas Taani, rakendavad kiirelt meetmeid, et muuta F-16 kasutamine Ukraina taevas võimalikuks.

Ukraina relvajõudude õhuväe spiiker Juri Ihnat on öelnud, et Ukraina kaitsevägi vajab umbes 150 hävitajat F-16.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval seitset Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus üle 90 plahvatuse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.