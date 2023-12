USA võimud teatasid uuest abipaketist Ukrainale. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Ukraina väed tegid koksitehase lähedal eduka vasturünnaku. Bideni sõnul oleks Ukraina toetamise lõpetamine hullumeelsus.

Oluline 6. detsembril kell 21.14:

- USA võimud teatasid uuest abipaketist Ukrainale;

- Reuters: EL-i riigid on andnud Ukrainale alla poole lubatust ühest miljonist mürsust;

- Zelenskõi: Venemaa panustab Lääne toetuse kadumisele tuleval aastal;

- Biden: USA abiga Ukrainale ei saa venitada;

- Kremlimeelne Ukraina poliitik leiti Moskva lähedalt surnuna;

- Ida-Ukraina okupeeritud aladel hukkus autopommi plahvatuses kremlimeelne poliitik;

- Biden: Ukraina toetamise lõpetamine oleks hullumeelsus;

- ISW: Ukraina tegi Avdijivka koksitehase lähedal eduka vasturünnaku;

- Kuleba: poliitilised otsused F-16 tarnimiseks on tehtud;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit.

USA võimud teatasid uuest abipaketist Ukrainale

USA võimud teatasid uuest abipaketist Ukrainale. Kokku saab Ukraina relvaabi 175 miljoni dollari väärtuses.

Paketi sisu avalikustanud USA välisminister Antony Blinken ütles, et selle raames saab Ukraina muu moona ja lõhkeainete kõrval HIMARS-ide laskemoona, suurtükimürske ja tankitõrjerakette.

Samas hoiatas Blinken, et abipakett võib jääda üheks viimaseks kui USA Kongress ei kiida heaks Ukraina aitamiseks uue rahastuse eraldamist.

Reuters: EL-i riigid on andnud Ukrainale alla poole lubatust ühest miljonist mürsust

Euroopa Liidu liikmesriigid andsid Ukrainale üle ainult 480 000 mürsku ühe miljoni lubatu asemel, vahendab Reuters.

Märtsis käivitas EL kolmest punktist koosneva plaani, mille koostamisse panustas aktiivselt Eesti.

Plaan koosnes kolmest osast: EL-i riikide laovarudest Ukrainale laskemoona tarnimisest, ühisest laskemoona hankimisest Ukrainale kaitsetööstuse ettevõtetelt ja EL-i enda kaitsetööstusse investeerimisest.

Reutersi andmetel tarniti EL-i riikide ladudest 300 000 mürsku, kuid ühiste hangete kaudu tarniti ainult 60 00 mürsku. Kokku plaaniti tarnida Ukrainale üks miljon mürsku järgmise aasta kevadeks.

On ebaselge, milles peitub plaanist mahajäämuse põhjus. Ühed allikad viitavad asjaolule, et ettevõtetel on vaja aega tootmismahtude suurendamiseks, teiste sõnul pole paljude liikmesriikide valitsused piisavalt tegelikke tellimusi teinud.

Zelenski: Venemaa panustab Lääne toetuse kadumisele tuleval aastal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval tööstusriikide ühenduse G7 liidritele, et Venemaa on survet rindel tõstnud ja Moskva panustab, et lääneriikide toetus Kiievile langeb tuleval aastal ära.

"Venemaa loodab ainult üht – et vaba maailma üksmeel variseb järgmisel aastal kokku," ütles Zelenski videokonverentsil ja hoiatas, et Vene vägi on survet rindel märkimisväärselt tõstnud.

Biden: USA abiga Ukrainale ei saa venitada

USA seadusandjad peavad kiitma heaks sõjalise abi Ukrainale sel kuul, vastasel korral teevad nad Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile "kõige suurema teene", hoiatas kolmapäeval USA president Joe Biden.

"Sellega ei saa venitada," ütles Biden Valges Majas.

"Kongress peab kiitma heaks täiendava rahastuse Ukrainale enne pühadeaegset puhkust. Nii lihtne see ongi," lisas ta.

Kremlimeelne Ukraina poliitik leiti Moskva lähedalt surnuna

Moskva lähedalt leiti kolmapäeval surnuna Venemaa poolele üle läinud kremlimeelne Ukraina poliitik, edastasid Vene uudisteagentuurid viitega päästeteenistusele.

Allikas Ukraina kaitsesektorist ütles AFP-le, et julgeolekuteenistus SBU korraldas atentaadi Illia Kõvale. Tegemist on endisele Ukraina seadusandjaga, kes põgenes Venemaale loetud nädalad pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust veebruaris 2022.

Ida-Ukraina okupeeritud aladel hukkus autopommi plahvatuses kremlimeelne poliitik

Ukraina okupeeritud idaosas hukkus kolmapäeval autopommi plahvatuses kremlimeelne poliitik, teatasid uurijad.

Niinimetatud Luhanski rahvavabariigi rahvanõukogu saadik Oleg Popov hukkus Luhanski kesklinnas autoplahvatuses, ütles tema kolleeg Juri Jurov.

"Luganskis Avangardi staadioni lähedal toimunud autoplahvatuse tagajärjel hukkus meie ametivend, Luhanski rahvavabariigi rahvanõukogu mitme kooosseisu saadik, Donbassi rahvamiilitsa liige selle esimestest päevadest Oleg Popov," kirjutas Jurov kolmapäeval Telegramis.

Teadet kinnitasid ka Vene uurimisorganid.

Jurov märkis, et 20. septembril 2022 toimus Popovi vastu järjekordne atendaadikatse, mille olevat korraldanud Ukraina julgeolekuteenistus.

"Asjaomaste talituste keerulise operatsiooni tulemusena peeti kurjategija seejärel kinni," ütles rahvasaadik.

Biden: Ukraina toetamise lõpetamine oleks hullumeelsus

Ühendriikide president Joe Biden nimetas Ukrainale sõjalise abi andmise lõpetamise mõtet hullumeelsuseks, vahendas portaal Unian kolmapäeval USA päevalehe The New York Timesi uudist.

Riigipea nimetas Ukrainale sõjalise abi andmise katkestamise väljavaadet "lihtsalt vääraks".

"Suutmatus Ukrainat toetada on lihtsalt hullumeelsus. See läheb vastuollu USA huvidega," ütles Biden.

"Me teeme seda," väljendas Biden veendumust, et USA jätkab Ukrainale abi osutamist.

Ennist hoiatas Valge Maja, et ilma sellekohase eelnõu vastuvõtmiseta saab USA-l Ukraina jaoks raha peagi otsa.

See teeb murelikuks Ukraina juhtkonna. Zelenski kantselei juht Andri Jermak ütles, et USA abita võib Ukraina sõja kaotada.

Ka USA rahandusminister Janet Yellen märkis, et kui Washington abi ei anna, vastutab see Ukraina lüüasaamise eest.

Samal ajal esitasid vabariiklased Bidenile Ukraina toetamisega seoses ultimaatumi. Eelkõige hoiatas esindajatekoja spiiker Mike Johnson, kes otsustab, millised seaduseelnõud ameerika saadikutele esitatakse, et ei toeta Ukraina edasist sõjalist abistamist, kui Bideni administratsioon ei nõustu tugevdama Mehhiko piiri julgeolekut.

ISW: Ukraina tegi Avdijivka koksitehase lähedal eduka vasturünnaku

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka ümbruses käivad ägedad lahingud ning Ukraina väed tegid koksitehase lähedal eduka vasturünnaku.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid koskitehase piirkonnas veidi edasi. Ukraina vaatleja ütles 5. detsembril samuti, et Ukraina väed tegid piirkonnas eduka vasturünnaku. Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina ründab Stepove suunas ja avaldavad seal Venemaa kaitseliinidele survet.

Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Lähedal asub ka Avdijivka koksitehas.

Kiiev: Venemaa ründas Ukrainat öösel 48 ründedrooniga

Vene okupatsioonivägi lennutas ööl vastu kolmapäeva Lõuna-Venemaalt ja annekteeritud Krimmi poolsaarelt kümneid Iraani ründedroone, millest enamiku tõid Ukraina õhujõud alla, teatas Kiiev kolmapäeva hommikul.

"Kokku lennutati välja 48 Shahed-136/131 ründedrooni," märkisid õhujõud avalduses.

Kiievi teatel tõid õhutõrjesüsteemid alla 41 mehitamata õhusõidukit.

Kuleba: poliitilised otsused F-16 tarnimiseks on tehtud

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul on kõik poliitilised otsused mitmeotstarbeliste hävitajate F-16 Falcon Ukrainale andmise osas tehtud ja lahendada on jäänud tehnilised küsimused Ukraina pilootide, tehnikute väljaõppe ja vastava taristu osas.

"Keskus meie pilootide ja tehnikute koolitamisel F-16 hävitajate kasutamiseks jätkab tööd. Holland on juba alustanud lennukite üleviimist väljaõppekeskusse Rumeenias. Nad aitavad meil arendada vastavat taristut," ütles Kuleba seda ühisel pressikonverentsil Hollandi välisministri Hanke Bruins Slotiga Kiievis.

"Täna sain kinnituse, et Hollandi kohustused F-16 üleandmiseks Ukrainale saavad täidetud," lisas ta Ukraina partnereid tänades.

Kuleba sõnul on nüüd kõik seotud tehniliste detailidega, mitte poliitiliste küsimustega.

"Mis puudutab F-16. Esiteks on kõik poliitilised otsused tehtud. Oleme juba tehnilise ettevalmistuse faasis. Seega niipea, kui Ukraina pilootide, tehnikute ja taristu tehniline ettevalmistus läbi saab, on need lennukid Ukrainas kaitsmas meie taevast ja meie sõdureid, kes asuvad vastupealetungile," ütles Kuleba.

Bruins Slot märkis omakorda, et Ukraina pilootide väljaõpe algas Rumeenias novembris. Ta ütles, et mitmed riigid, sealhulgas Taani, rakendavad kiirelt meetmeid, et muuta F-16 kasutamine Ukraina taevas võimalikuks.

Ukraina relvajõudude õhuväe spiiker Juri Ihnat on öelnud, et Ukraina kaitsevägi vajab umbes 150 hävitajat F-16.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas teisipäeval seitset Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus üle 90 plahvatuse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1270 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 335 110 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 5600 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 10 456 (+40);

- suurtükisüsteemid 8024 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 919 (+6);

- õhutõrjesüsteemid 605 (+0);

- lennukid 324 (+1);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6083 (+51);

- tiibraketid 1570 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 532 (+49);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1153 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.