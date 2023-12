WSJ: USA vajab sõjaväe tugevdamiseks võimsamat tööstuslikku baasi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et geopoliitilise olukorra muutumise tõttu seisab USA kaitsetööstus silmitsi uute raskuste ja väljakutsetega. USA-l on sõjaväe suurendamiseks piisavalt palju raha, kuid riik peab kõigepealt tugevdama oma tööstuslikku baasi.

USA ja Hiina vahel kasvavad pinged. Venemaa alustas eelmisel aastal sõjalist tegevust Ukrainas, terroriorganisatsioon Hamas alustas aga 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. USA-s arutatakse nüüd üha rohkem, kas riik saab endale lubada suuremat ja võimsamat sõjaväge, vahendas The Wall Street Journal.

USA sõjalised kulutused moodustasid eelmisel aastal 3,1 protsenti SKP-st. 2010. aastal kulutas USA sõjaväele 4,6 protsenti SKP-st, 1968. aastal aga lausa 8,9 protsenti. Probleem ei seisne aga ainult rahas, USA ametnikud muretsevad, et riik ei suuda toota juurde piisavas koguses laskemoona ja relvastust.

Mõttekoda Center for Strategic and International Studies (CSIS) uuris, kuidas kulgeks USA ja Hiina vaheline konflikt, kui Taiwani pärast peaks kahe suurriigi vahel puhkema sõjaline tegevus. CSIS leidis, et konflikti lõpus oleks Taiwan endiselt vaba, kuid USA armee kannaks suuri kaotusi. USA kaotaks kaks lennukikandjat ja ligi 20 sõjalaeva. Hiina kaotaks ligi 50 sõjalaeva, vahendas The Wall Street Journal.

USA mereväe analüütik Eric Labs aga ütles, et Hiina suudab kaotatud sõjalaevu USA-st palju kiiremini asendada. "Viimase kahe aasta jooksul on Hiina merevägi kasvanud 17 sõjalaeva võrra, USA-l kulub praegustes tingimustes kuus aastat, et ehitada nii palju sõjalaevu," ütles Labs.

"Laevade ehitamise osas on Hiina praegu seal, kus USA oli teise maailmasõja alguses. Meil pole praegu tööstuslikku baasi, et saaks sõjalaevu kiiresti juurde ehitada," lisas Labs.

USA relvafirmad loobusid pärast külma sõja lõppu oma tootmisvõimsusest. Näiteks relvafirma Lockheed Martin lubas juba 2022. aasta mais, et kahekordistab 2024. aastaks Javelinide tootmist. Hiljuti selgus, et firma suudab selle eesmärgi saavutada alles 2026. aastal.

Globaliseerumise käigus liikus tootmistegevus Aasia riikidesse. Relvade tootmiseks on aga vaja tehaseid ning töölisi. Oskustööliste koolitamiseks võib kuluda mitu aastat. CSIS-i analüütik Cynthia Cook ütles, et USA peaks suurendama koostööd liitlastega. See võimaldaks Washingtonil kasutada Lõuna-Korea ja Jaapani tööstuslikku võimsust.

Cooki sõnul peaksid relvafirmad leidma ka lahendusi, mis võimaldaks neil odavamalt toota rohkem sõjatehnika. Cooki sõnul võiksid relvatootjad eeskuju võtta ka kosmosefirmast SpaceX. Firma suutis kosmosega seotud kulutusi kärpida ning nüüd kasutab ka NASA SpaceX-i teenuseid.