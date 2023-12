Oluline kolmapäeval, 6. detsembril kell 12.50:

- Iisraeli armee piiras ümber Gaza lõunaosa peamise linna;

- Iisrael: Punasele Ristile tuleb anda ligipääs Gaza pantvangidele.

Iisraeli armee piiras ümber Gaza lõunaosa peamise linna

Iisraeli väed piirasid kolmapäeval ümber Gaza lõunaosa peamise linna Khan Yunise. Piirkonnas käivad ägedad tänavalahingud ja Iisraeli armee tõrjub Hamasi välja linnas asuvatest hoonetest.

Khan Yunise linna lähedal nähti teisipäeval Iisraeli tanke, soomustransportööre ja buldoosereid, mis sundisid juba ümberasustatud tsiviilisikuid asju pakkima ja taas põgenema, ütlesid pealtnägijad AFP-le.

"Meie väed piiravad praegu Khan Yunise piirkonda Gaza sektori lõunaosas. Oleme Gaza sektori põhjaosas palju Hamasi tugipunkte ohutuks muutnud ja nüüd me tegutseme lõunaosas asuvate tugipunktide vastu" ütles Iisraeli armeeülem Herzi Halevi teisipäeva hilisõhtul.

Iisraeli lõuna väejuhatuse ülem kindralmajor Yaron Finkelman kinnitas varem armee pressiteate vahendusel, et praegused lahingud on kõige ägedamad alates maismaa operatsiooni algusest. Enne sõda elas Khan Yunises umbes 400 000 inimest, vahendas The Wall Street Journal.

Iisrael kuulutas Hamasile sõja pärast 7. oktoobri rünnakuid, milles hukkus terrorirühmituse käe läbi 1200 inimest. Terroristid võtsid veel umbes 240 pantvangi.

Terroriorganisatsiooni Hamas kontrollitud Gaza valitsuse meediabüroo väitel on Gazas surma saanud 16 248 inimest, kellest enamik on naised ja lapsed.

Iisrael: Punasele Ristile tuleb anda ligipääs Gaza pantvangidele

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele tuleb tagada ligipääs pantvangidele, keda palestiina islamistid hoiavad endiselt kinni äärmusrühmituse Hamas kontrollitavas Gaza sektoris.

"Samas kui IDF (Iisraeli kaitsevägi) laiendab oma operatsioone Hamasi lammutamiseks Gazas, ei ole me lasknud sihikult oma ülitähtsat ülesannet päästa meie pantvangid," ütles armee kõneisik kontradmiral Daniel Hagari.

"Rahvusvaheline kogukond peab asuma tegutsema. Punane Rist peab saama ligipääsu pantvangidele, kes on Hamasi käes," sõnas ta.