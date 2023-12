Venemaa presidendivalimised toimuvad ilmselt 17. märtsil 2024

"Pakutakse määrata valimispäevaks 17. märts," ütles föderatsiooninõukogu põhiseaduskomisjoni juht Andrei Klišas. Föderatsiooninõukogu on Vene parlamendi ülemkoda.

Ta lisas, et kolmapäeval toimub seaduseelnõu menetlusse võtmine ning juba neljapäeval arutab föderatsiooninõukogu valimispäeva küsimust täiskogu istungil, vahendas Vene uudisteagentuur Interfax.

Neljapäevasele istungile kutsutakse ka Venemaa Föderatsiooni Keskvalimiskomisjoni juht Ella Panfilova, kelle formaalsete volituste hulka kuulub otsustamine, kas hääletus kestab üks või kolm päeva.

Vene presidendivalimiste tulemus pole küsimärgi all, sest analüütikud ennustavat võitu ametis olevale presidendile Vladimir Putinile. Venemaal ei toimu valimistel vaba konkurentsi, kandidaatide registreerimise otsused on meelevaldsed ning opositsioon ja sõltumatud vaatlejad süüdistavad tavapäraselt võime valimistulemuste võltsimises.

Putin pole veel ametlikult järjekordsele ametiajale kandideerimisest teatanud, kuid eeldatakse, et ta avalikustab oma kandideerimise otsuse lähiajal. Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles novembris, et ta on kindel Putini võidus, kui too otsustab kandideerida.

"Ma ei kahtle, et ta võidab valimised, ning ma ei kahtle, et ta on ka edaspidi meie president," ütles Peskov. Samuti lisas Peskov, et järgmine president peaks jätkama Venemaa senist kurssi.

"Samasugune või teistsugune, aga ikka samasugune," vastas Peskov küsimusele, missugune peaks olema Venemaa järgmine president pärast Putinit.

Vene presidendi ametiaeg kestab kuus aastat ning 2024. aastal valitud president püsiks ametis 2030. aasta maikuuni. Vladimir Putin on pidanud Venemaa presidendi ametit 31. detsembrist 1999 kuni 2008. aastani ning seejärel uuesti alates 2012. aastast. Aastatel 2008 kuni 2012 pidas Putin peaministri ametit, kuid vaatlejate sõnul kuulus tegelik võim riigis jätkuvalt talle. Seega Putin on olnud Venemaad kõige kauem valitsenud isik pärast Stalinit.

Venemaa presidendivalimised võivad mõjutada ka sõja kulgu Ukrainas.

Ukraina Rahvusliku Julgeoleku ja Kaitse Nõukogu sekretär Oleksi Danilov hoiatas novembri lõpus, et Kreml võib otsustada üldmobilisatsiooni väljakuulutamise kasuks vahetult pärast valimisi.