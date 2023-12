Märulipolitsei saatis meeleavalduse Helsingi kesklinnas laiali

Kella 16.00 paiku kirjutas politsei sotsiaalmeediaplatvormil X, et on võtnud kinni 14 inimest korrarikkumise pärast, vahendab Helsingin Sanomat.

"Kinnipeetavate käest leiti muuhulgas teise inimese haavamiseks sobivaid esemeid," teatas politsei.

Kell neli õhtul pidi kesklinnas Töölöntori platsil toimuma meeleavaldus "natsideta Helsingi." Soome politsei komissari Patrik Karlssoni sõnul ootas rühm politseinikke neid väljakul veidi peale kella nelja. Paremäärmuslikuks peetav rongkäik 612 pidi samuti algama Töölöntori platsilt kell kuus õhtul.

Politsei aimas kokkupõrke tekkimise võimalust ja keelas "natsideta Helsingi" kogunemise. Karlsson ütles, et "natsideta Helsingi" meeleavaldajatega oli suheldud mitu päeva. Neile pakuti välja veel üks koht meeleavalduse korraldamiseks, kuid kokkuleppele ei jõutud.

Kella poole viieks oli politsei juba mitu korda palunud meeleavaldajatel Töölöntori platsilt lahkuda. Kui nad ei kuuletunud, valmistus politsei nad jõuga laiali saatma. Politsei oli varustatud mässuvastase varustusega ning kaasatud oli ka ratsapolitsei.

Meeleavaldajad ise kirjutavad oma Telegrami kanalis, et oleksid olnud nõus läbi rääkima politseiga selle võimalus üle, et nad oleksid oma meeleavalduse lõpetanud enne 612-äärmuslaste marsi algust. Meeleavaldajate väitel ei sobinud see aga politseile.

Helsingi politsei teatas kell 16.23, et andis korralduse Töölöntori juures toimunud meeleavalduse "natsideta Helsingi" lõpetada, kuna see oli ebaseaduslik.

Veidi enne kella viit teatas politsei, et alustas Töölöntori platsi puhastamist.