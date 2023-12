Soome tähistab kolmapäeval 106. iseseisvuspäeva

Kibedale külmale vaatamata oli paraadile kohale tulnud palju inimesi. 106. sünnipäeva tähistatakse ka presidendi vastuvõtuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soome iseseisvuspäeva tähistati ka Eestis. Hiiumaal heisati keskpäeval Soome lipp koos Eesti ja NATO lipuga. Tegemist oli esimese korraga, mil meie põhjanaabrite tähtpäeva Hiiumaal suuremalt tähistati.

Ettevõtmise idee autor oli Pekka Laitinen, kes kuulub Savonlinna reservväelaste kogusse, millel on pikaajaline koostöö Kaitseliidu Hiiumaa malevkonnaga. Liputseremooniale järgnes kohvilaud.

Üritusel viibinud soomlane Stig Torstensson rääkis "Aktuaalsele kaamerale", mida Soome iseseisvuspäev temale tähendab. "See tähendab väga palju. Sellises lühikeses intervjuus on seda kõike raske rääkida, aga see on see vabadus ja see, et Soome on Soome."