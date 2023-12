Haapsalu koolimuusikal toob kunagise ETV telelavastuse kaasaega

"Kuidas kuningas kuulsaks kippus" põhineb kunagisel ETV telelavastusel "Kuidas kuningas kuu peale kippus". Sass Henno kirjutatud libreto toob aga tegevuse sotsiaalmeediaajastusse.

"Silma paistis mulle just see, et kõik need tegelased kehastasid just nagu mingisuguseid ühiskonnagruppe ja läbi selle saab ka siis publik kaasata enda mõtteid ja mulle just see meeldis, et see on selline aktuaalne ja näitab ühiskonna probleeme," ütles Kuninga osatäitja Janar Voorel.

Muusika põhineb kunagise telelavastuse jaoks valminud Peeter Volkonski teostel, mida on vürtsitanud ansamblid No Big Silence ja Kosmikud. Lisaks kuuleb Genialistide ja Peeter Särje loomingut.

"Ma arvan, et mind kõnetas kõige rohkem see, kuidas on taas ellu toodud pea 50 aastat vana telelavastus," sõnas Majori osatäitja Ralf Lamp.

Kai Tarmula tõi selle muusikali Haapsalus lavale ka paari aasta eest, aga nüüd on vahetunud näitlejad, Sass Henno uuendas oma libretot ja lavastuses kasutatakse rohkem tehnilisi lahendusi, nagu näiteks etenduse ajal näitlejate telefonidest suurele ekraanile kuvatav video.

"Ütleme nii, et need paar aastat on andnud uusi vürtsikaid tegelasi, uusi huvitavaid olukordi, mis meie ühiskonnas on niisuguseid väikseid käänakuid teinud," ütles Tarmula.

Muusikali "Kuidas kuningas kuulsaks kippus" mängitakse sellel nädalal neljapäevast laupäevani Haapsalu kultuurikeskuses.