Neljapäeval tuleb nii külma kui ka tuult

Nädalavahetusel jõuab järgmine keeris, toob uue portsu sooja, osa sellest jõuab ka Läänemere äärde ja muudab meiegi ilma leebemaks. Lähiaja ilm on aga Venemaa kõrgrõhkkonna päralt ja külm. Peipsi taga on juba praegu temperatuur alla -20, Põhja-Soomes kuni -27 kraadi. Meil nii suurt pakast õnneks ei tule, sest kiiret jahtumist takistavad pilved.

Õhurõhk on küll tõusmas ja Venemaa kohalt laieneb kõrgrõhuala servaga Läänemere äärde. Taevast selgena hoida aga ei suuda, aga saju võimalus on õige väike, Õhumass on väga külm. Kui krõbedaks ilm muutub, see sõltub pilvkattest. Halli taeva all jäävad termomeetrinäidud öösel -10 ümbrusse, selgema taeva korral langevad -20 lähedale. Päeval kõigub paari kraadi ulatuses -10 ümber.

Reedel püsib ida pool võimsana kõrgrõhuala, lääne poolt pitsitab madalrõhuala. Jääme ikka kahe rõhkkonna pihtide vahele. Niiskust tuleb juurde. Öösel poetab kerget lund saartel, hommikul ja päeval ka mandril. Pilvisema taeva all on öö kolm-neli pügalat alla -10 piiri, päeval tõuseb vaid kraad-kaks kõrgemale. Õhtuks pilved hõrenevad ja külm muutub krõbedamaks.

Ööl vastu neljapäeva on pilvisus muutlik ja ilm olulise sajuta. Kohati tekib udu. Kagu- ja idatuul on sisemaal nõrk, saartel ja rannikul on puhanguid 11 m/s. Õhutemperatuur on -9..-15, kohati -18 kraadi, saarte rannikul on leebem.

Hommik on laialdaselt pilvine, aga sajuta. Mõnel pool on udu. Kagutuul tasapisi tugevneb. Õhutemperatuur on -7..-12, Virumaal -15 ümber, saarte rannikul on pehmem.

Neljapäeva päeval on pilvisus muutlik ja ilm olulise sajuta. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul puhub kagust 3-9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -5..-11, saarte rannikul 0 lähedal.

Paaril järgmisel päeval jätkub külma võidukäik. Reedel sajab veidi lund. Taevas on pilvisem ning temperatuur ühtlaselt madal, öösel kuni -15, päev -10 ümber.

Laupäeva öö on suurema sajuta ja taevas selgem, õhk jahtub -15-ni, mõnes paigas -20 kraadini, päevane temperatuur kerkib -10 ümbrusse. Õhtul jõuavad lumepilved ja pühapäeval lisandub lund. Külm tõmbub pisut tagasi ja temperatuur alla -10 enam ei lange.

Esmaspäev toob lund ja ilm on pehme, saartel läheb sulale ja sadu on vesisem.

lähipäevil läheb aga väga sooje riideid vaja, sest tugevnev tuul muudab tunde õige kõledaks.