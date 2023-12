Oluline 7. detsembril kell 21.14:

- USA senat tõkestas Ukraina ja Iisraeli abi immigratsiooniga seoses;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit.

USA senat tõkestas Ukraina ja Iisraeli abi immigratsiooniga seoses

USA vabariiklastest senaatorid blokeerisid kolmapäeval Valge Maja taotluse 106 miljardi dollari suuruse hädaabi saamiseks peamiselt Ukrainale ja Iisraelile. Vabariiklased teatasid juba varem, et ei toeta edasist sõjalist abi Ukrainale, kui Bideni administratsioon ei nõustu tugevdama piirijulgeolekut.

Eelnõu Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamiseks ei saanud USA senati protseduurilisel hääletusel edasipääsuks piisavalt hääli.

Vabariiklased olid hädaabipaketi vastu, kui kõrvale jäeti piiri- ja immigratsioonireformid, mida nad olid lepingu osana nõudnud.

Hääletus abipaketiga mitte edasi liikuda tähistas olulist lüüasaamist president Joe Bidenile, kes hoiatas USA kongressi, et Venemaa liider Vladimir Putin ei peatu Ukrainaga ja võib isegi rünnata mõnda NATO riiki.

Eelnõu heakskiitmiseks oli vaja saada 60 häält. Vastu oli 51 ja poolt 49 senaatorit, vahendas The Wall Street Journal.

Biden ütles enne hääletust, et on valmis kompromissideks vabariiklastega nende piirireformi nõudmiste osas. "Olen valmis tegema piiri osas olulisi kompromisse. Peame katkise piirisüsteemi parandama. See on tõepoolest katki. Aga siiani pole ma selles osas vastust saanud," seletas president.

Biden hoiatas juba varem päeval, et USA seadusandjad peavad kiitma heaks sõjalise abi Ukrainale veel sel kuul.

"Vastasel korral teevad nad Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile suure teene. Sellega ei saa venitada," sõnas Biden.

"Kongress peab kiitma heaks täiendava rahastuse Ukrainale enne pühadeaegset puhkust. Nii lihtne see ongi. Ausalt öeldes on minu arvates uskumatu, et oleme üldse jõudnud selleni, et meie kongressi vabariiklased on valmis tegema Putinile suurima kingituse, mida ta ainult võiks soovida", ütles president.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. 6. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Avdijivka töösturajooni piirkonnas veidi edasi. Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed liikusid edasi ka koksitehase ja Pervomaiske suunal. ISW teatas siiski, et endiselt pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid koksitehase suunal edasi liikuda.

Stepove ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud, positsioonid käivad käest kätte. Stepove küla jääb Avdijivkast kolme kilomeetri kaugusele, piirkonnas asub strateegiliselt tähtis raudteeliin. Pärast Stepove vallutamist saaks Venemaa sealt suunast rünnata ka koksitehast.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas kolmapäeval üheksat Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus üle 26 plahvatuse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.