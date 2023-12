Vabariiklaste presidendikandidaadid kritiseerisid Haley sidemeid ärihaidega

Debatil ei osalenud endine president Donald Trump, kes ütles juba varem, et jätab vabariiklaste presidendidebatid eelvalimistel vahele. Partei valib presidendikandidaadi eelvalimistel järgmise aasta esimeses pooles.

Trump keeldub debattides osalemast, nimetades neid aja raiskamiseks, teda toetab umbes 61 protsenti vabariiklaste valijatest. Kolmapäeval toimus siiski vabariiklaste kandidaatide järjekordne valimisdebatt.

Debatis osalesid Florida kuberner Ron DeSantis, endine ÜRO suursaadik Nikki Haley, eelmine New Jersey kuberner Chris Christie ning ärimees Vivek Ramaswamy.

Paljud USA ärimehed ei taha, et vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks saaks taas Trump.

Isegi finantshiiglase JPMorgan Chase demokraadist tegevjuht Jamie Dimon leidis, et demokraadid peaksid toetama Haleyt. Ka teised miljardärid toetavad nüüd Haley kampaaniat ning tema vabariiklastest rivaalid üritasid kolmapäeval seda ära kasutada.

Nii DeSantis kui ka Ramaswamy leidsid, et Haley saab ettevõtjatega liiga hästi läbi.

Ramaswamy on ise multimiljonär, DeSantis on aga valimiskampaaniale kulutanud kõige rohkem raha. Ajaleht The Wall Street Journal hindas, et vabariiklaste partei muutub üha populistlikumaks.

DeSantis leidis, et Haley hea läbisaamine Wall Streeti liberaalsete ärimeestega tooks kaasa ka USA pehme poliitika Hiina suhtes. Haley sõnul on DeSantis lihtsalt kade, kuna varem toetasid finantshiiglased Florida kuberneri, nüüd aga teda.

Kandidaadid kritiseerisid veel teravalt Trumpi. DeSantis leidis, et 77-aastane Trump on liiga vana ja ei peaks enam uuesti presidendiks kandideerima. Chris Christie leidis aga, et teised kandidaadid ei julge endiselt Trumpi teravalt kritiseerida.

"Ta on vihane ja kibestunud mees. Ta ei hooli ameeriklastest," rääkis Chris Christie.

Kandidaadid arutasid veel majandusküsimuste, inimeste toimetuleku, riigisisese julgeoleku üle.