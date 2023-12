Netanyahu: Iisraeli armee piiras ümber Hamasi juhi maja

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas kolmapäeva õhtul, et riigi väed piirasid ümber terroriorganisatsiooni Hamas juhi Yahya Sinwari maja. Netanyahu tunnistas, et suure tõenäosusega Sinwari kodus pole ning terrorist viibib kusagil mujal.

7. oktoobril alustas terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu ja Iisrael tahab Hamasi maa pealt pühkida, riigi armee sisenes Gaza sektorisse.

"Ma ütlesin, et meie väed võivad Gaza sektoris jõuda kõikjale. Nüüd piirasid nad ümber Sinwari maja. Ta võis põgeneda, kuid on ainult aja küsimus, millal me ta kätte saame," rääkis Netanyahu.

Iisraeli väed liiguvad Gazas oodatust kiiremini edasi. Riik proovib kogu sektori vallutada ning selle käigus hävitada Hamasi poolt rajatud tunnelite võrgustiku. Sajad tuhanded palestiinlased jäid Iisraeli sissetungi tõttu koduta, vahendas The Times.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres hoiatas, et Gaza tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel, haiglates käivad lahingud.

"Pole kuskil magada, midagi pole süüa," rääkis 55-aastane palestiinlane Mohammed Abu Sunaima.

Iisrael teatas, et tsiviilrajatiste all paiknevad Hamasi juhtimispunktid. Hiljuti näitasid Iisraeli armee ohvitserid ajakirjanikele fotosid relvadest, mis leiti koolidest ja tsiviilisikute kodudest. Demokraatlikud lääneriigid leiavad, et terroriorganisatsioon Hamas kasutab Gaza elanikke inimkilbina. Terroriorganisatsioon Hamas aga väidab, et ei kasuta gazalasi inimkilbina.