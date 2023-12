Külm ilm viis Eesti elektritarbimise aegade tipu lähedale

Neljapäeval kella 11 ajal oli Eesti elektritarbimine 1554,8 MW, mis on juba üsna lähedal kõigi aegade tiputarbimisele 1591 MW.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster on ERR-ile öelnud, et kui nädal aega on Eestis külm ilm olnud, siis hakatakse kütma selliseid kohti, mida varem ei olnud tarvis kütta, sest midagi ähvardab ära külmuda.

Eesti tiputarbimise rekord 1591 MW mõõdeti 18. veebruaril 2021. Alates 1966. aastast on Eesti tarbimismaksimum kasvanud üle kolme korra.

Eleringi andmetel toodeti Eestis elektrit neljapäeval kella 11 ajal 899,5 MW.

Eleringi statistikast selgub ka, et tuulepargid tootsid sel ajal elektrit 65,7 MW.

Viimaste aastate rekordiliseks tootmismahuks võib aga lugeda 2281 MW, mis pärineb 2016. aasta 15. jaanuarist ajavahemikul kell 9.55–10.00.