Vilnius võib Vene oligarhi lapsed Leedu kodakondsuseta jätta

Hiljuti selgus, et Kremlile lähedase Venemaa miljardäri Roman Abramovitši kahel lapsel on Leedu kodakondsus ja nad võisid Leedu passe kasutada sanktsioonidest möödahiilimiseks. Leedu peaminister Ingrida Šimonyte ütles neljapäeval, et riik võib Abramovitši lapsed kodakondsuseta jätta.

"Meie riik ei näe tõesti hea välja, kui režiimile lähedastel inimestel on mingid seaduslikud dokumendid Leedus viibimiseks ning nad saavad neid dokumente kasutada rahvusvahelistest sanktsioonidest möödahiilimiseks. Usun tõesti, et see küsimus vajab lahendamist ja kui selleks tuleb seadusi muuta, siis need seadusmuudatused algatatakse," ütles Šimonyte neljapäeval.

"Ilmselt tuleb arutada, kas tasub seadusi muuta. Tavaliselt on sellistel puhkudel inimestel rohkem kui üks kodakondsus, isegi kui nad omandasid selle päritolu alusel ja ilmselt võiks selle ilmajätmise alustest rääkida seimis, kuid loomulikult on selleks vaja muuta seadust," ütles Šimonyte.

Šimonyte lisas, et enne Venemaa sissetungi Ukrainasse soetasid paljud Kremlile lähedased inimesed dokumente, mis lubasid neil elada Euroopa Liidu riikides ja avaldada samas avalikult toetust Venemaa juhtkonnale.

Leedu rändeamet kinnitas, et Abramovitši kaks last said kodakondsuse enne Venemaa sissetungi Ukrainasse ning Abramovitšil endal Leedu kodakondsust ei ole.

Siseminister Agne Bilotaite teatas kolmapäeval, et valmistatakse ette õigusakte, mis võimaldavad võtta päritolu alusel Leedu kodakondsuse saanud isikutelt passi julgeolekuohu tõttu.

Loo rahvusvahelisele uurimisele kaasa aidanud uuriva ajakirjanduse keskus Siena teatas kolmapäeval, et Abramovitši lapsed Anna ja Arkadi, kel on Leedu pass, võivad aidata oma isal rahvusvahelistest sanktsioonidest mööda hiilida.