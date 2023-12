Poliitilised kaevikud Toompeal on aina sügavamad, ent president loodab, et erakonnad asuvad nüüd koostööle. Milline saab olema EKRE roll obstruktsiooni lõpetamisel ja millal tunnistab erakond ka oma toetajatele, et erakorralised valimised on praegu ebareaalsed? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid EKRE esimees Martin Helme.