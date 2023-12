EL pakub elektrisõidukite akude tootjatele kolme miljardi euro jagu toetusi

Kolm miljardit eurot peaks tulema Euroopa Liidu Innovatsioonifondist, mis saab rahastust EL-i süsinikuheitme kvoodikaubanduse süsteemist. Rahastust saab kasutada 2026. aasta lõpuni ehk järgmise kolme aasta jooksul ning vahendid jõuavad kõige tõhusamate ja jätkusuutlikumate akude tootjatele.

"Tagades rakendatavate reeglite õiguskindlust ning pretsedenditut rahalist abi jätkusuutlike akude Euroopa tootjatele, parandame meie tööstuse konkurentsieelist," ütles komisjoni asepresident Maroš Šefčovič.

Skeemi vastuvõtmise põhjuseks on EL-i ja Ühendkuningriigi vahelised läbirääkimised kaitsetollide teemal. Brexiti järel sõlmitud lepingute kohaselt peaksid alates järgmise aasta jaanuarist hakkama kehtima 10-protsendilised kaitsetollid Ühendkuningriigis toodetud autodele.

Ühendkuningriik soovib endale kolmeaastase ajapikenduse, kuid Prantsusmaa on nõus selle heakskiitmisega alles siis, kui eraldatakse toetusi Euroopa elektrisõidukite akude tootjatele.

Kuna Prantsusmaa, Saksamaa ja umbes veel 20 EL-i liikmesriiki on sellise kokkuleppega nüüd nõus, siis saab see tõenäoliselt heaks kiidetud, sest küsimus nõuab ainult kvalifitseeritud häälteenamust.

Nii Prantsusmaa kui Ühendkuningriik püüavad meelitada riiki akutootjaid. Briti valitsus pakkus hiljuti 500 miljonit naela India kontsernile Tata, et see ehitaks riiki elektrisõidukite akutehast. Prantsuse valitsus kavatseb omakorda eraldada 1,5 miljardit eurot Hiina ja Taiwani ettevõtete ühisprojektile akutehase ehituseks. Kokku maksab Prantsuse projekt 5,2 miljardit eurot.

Kuigi läbirääkimised on jõudnud lõpusirgele, tahab EL, et Ühendkuningriik nõustuks enam mitte taotlema ajapikendust kolme aasta möödudes.

"Probleem seisneb selles, et meil pole piisavalt akusid ja pole piisavalt kemikaale. Me tahame, et need akud valmiks Euroopas või Ühendkuningriigis. Kuid me pole veel sinna jõudnud," ütles üks ametnik Financial Timesile.

EL-i eesmärk on tagada, et ühenduse elektriautode tootjad hangiks 70 protsenti oma komponentidest EL-i seest.