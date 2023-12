Endine Peruu president Fujimori pääses vabadusse

Fujimori valitses Peruud 1990. kuni 2000. aastani ning ta mõisteti 2009. aastal 25 aastaks vangi. Süüdistuste kohaselt tapsid Fujimori algatusel loodud valitsuse karistussalgad 25 inimest, kelle seas olid ka lapsed.

Endine president on 85-aastane ning vanglast vabastamise järel asub ta elama oma tütre Keiko Fujimori kodus, vahendas Politico. Keiko on ise Peruu presidendiks korduvalt edutult kandideerinud.

Vabastamine toimub toonase Peruu presidendi Pedro Pablo Kuczynski 2017. aasta detsembris tehtud armuandmise otsuse alusel.

Otsust on kritiseerinud nii toona kui ka nüüd Ameerika Inimõiguste Kohus (IACHR). 2018. aasta alguses peatas Peruu Ülemkohus Fujimori vabastamise otsuse jõustumise, kuid 2022. aasta märtsis otsustas Põhiseaduskohus selle tühistada.

Põhiseaduskohus märkis sel nädalal langetatud Fujimori vabastamise otsuses, et ekspresidenti on hoitud kuus aastat järjest vangis ilma seadusliku aluseta, sest 2017. aasta armuandmine on juriidiliselt kehtiv.

Kohus märkis, et Fujimori vabastamata jätmine rikkus tema põhiõigusi, lisaks võeti arvesse poliitiku vanust ning terviseseisundit.

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Turk nimetas kohtuotsust "muret tekitavaks tagasilöögiks". Samuti kritiseerisid otsust karistussalkade käe läbi surma saanute sugulased.

Fujimori poliitiline pärand on Peruus vastuoluline. Tema toetajad ütlevad, et just tänu Fujimorile paranes Peruu majanduse olukord ning riik suutis väljuda hüperinflatsiooni spiraalist.

Kriitikud aga meenutavad endise presidendi selliseid käike nagu sõjaväe toel parlamendi laiali saatmine, põhiseaduse ümberkirjutamine ja karistussalkade kasutamine sõjas maoistliku rühmituse Särav Tee (Sendero Luminoso) vastu.

Lisaks vohas Fujimori valitsemise ajal riigis ulatuslik korruptsioon. Just valitsuse liikmete korruptsiooniskandaali avalikustamine sundis Fujimorit 2000. aastal ametist lahkuma.