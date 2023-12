Itaalia parlament keeldus miinimumpalga kehtestamisest

Opositsioonierakondade esitatud eelnõu kohaselt oleks riigis kehtestatud miinimumpalk suuruses üheksa eurot tunnis bruto. Paremtsentristlikusse Giorgia Meloni juhitud valitsusse kuuluvad erakonnad hääletasid eelnõu maha, vahendab Euractiv.

"See on kurb päev vabariigile. Me tahaksime teada saada, miks Meloni on nii vihane vaeste peale," ütles suurima opositsioonijõu Demokraatliku Partei juht Elly Schlein. Ta lisas, et Meloni soovivat, et vaesed püsiksid vaesuses.

Samuti kritiseerisid koalitsiooni saadikute otsust ka teised opositsioonipoliitikud.

Meloni vastas, et opositsiooni tegevus on silmakirjalik.

"Nad ütlevad, et miinimumpalk on ainus asi, mida on Itaalias vaja teha, kuid kui nad olid võimul kümme aastat järjest, pole nad seda teinud," ütles Meloni.

Samuti kritiseeris peaminister intervjuus Radio RTL 102,5-le ametiühinguid, mis nõuavad miinimumpalga kehtestamist, kuid nõustuvad läbirääkimistel tööandjatega palgaga, mis on ainult viis eurot tunnis.

"Nad peaksid olema järjepidevad," ütles Meloni.

Seadusega määratud miinimumpalk kehtib 22 Euroopa Liidu liikmesriigis ja 77 protsendis OECD riikidest. Itaalias kasutatakse konkreetsete töökohtade palga määramiseks ametiühingute ja tööandjate läbirääkimisi. Sarnane süsteem kehtib ka mitmes Põhjala riigis ning kuni 2015. aastani polnud miinimumpalka ka Saksamaal.

Ometi on viimasel ajal hakanud senisest rohkem itaallasi süsteemi küsimärgi alla seadma.