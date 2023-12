USA senati vabariiklased hääletasid Ukrainale lisaraha andmise vastu, nõudes koduse immigratsioonisüsteemi tõsist muutmist. Erakondade ülene grupp senaatoreid jätkab nüüd läbirääkimistega, et jõuda kokkuleppele enne aasta lõppu. Vastasel juhul võib Ukraina abistamiseks raha otsa saada.

Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile lisaraha andmise poolt oli 51 senaatorit, kuid vaja oli vähemalt 60 häält, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer hoiatas vabariiklaste tegevuse eest.

"Kui senati vabariiklased ei suhtu tõsiselt rahvusliku julgeoleku eelnõusse, siis Vladimir Putin kõnnib peagi läbi Ukraina ja Euroopa. See on senati jaoks ajalooline hetk," sõnas Schumer.

President Joe Biden tahab kongressilt saada 106 miljardit dollarit, mida vabariiklased ei soovi nii lihtsalt anda. Osa neist rõhutab, et Ukraina toetamine on juba niigi palju raha neelanud ja vaja on suuremat järelevalvet, teised aga nõuavad vastutasuks USA immigratsioonipoliitika muutmist.

"Äärmuslikud vabariiklased mängivad meie rahvusliku julgeolekuga ja hoiavad Ukrainat oma erakonna piiripoliitika tõttu pantvangis. Me vajame tõsiseid lahendusi," lausus Biden.



USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell rõhutas piiriküsimuse olulisust.



"Terve hulk meie erakonna liikmeid on aastate jooksul immigratsiooniaruteludel osalenud, aga suurema eduta. Nüüd on aeg lisaks olulistele rahvusvahelistele

probleemidele pöörata tähelepanu ka meie enda piirile," ütles McConnell.

Senati demokraadid ja vabariiklased jätkavad nüüd läbirääkimistega, et jõuda erakondade ülese kokkuleppeni. Seni on oldud valmis suurendama nõudmisi asüüliprotsessi alustamiseks, kuid üksmeelt pole leitud immigrantide ajutises vabastamises taotlusprotsessi ajal.

USA senaator, demokraat Chris Coons ütles, et võimalus seadusloomeks on olemas, aga vaja on tõsist ettepanekut, mis saab 60 häält. "Praegu sellist ettepanekut pole," ütles ta.

Samal ajal teatas USA järjekordse abipaketi saatmisest Ukrainale. Valge Maja kinnitusel on aga nende vahendid lõpukorral ja kongress peaks kiiresti tegutsema.