Reede toob lumesaju

Reedel toob lumesaju, mis jätkub ka nädalavahetusel ning uue nädala alguses. Krõbe külm saab aga peagi lõpu ning uuel nädalal on tulekul sulailmad.

Euroopas võimutsesid neljapäeval üks suur madalrõhuala Briti saarte lähistel ja kõrgrõhuala, mille kese asus Venemaal. Seega läänepoolne Euroopa sai enam vihma ning idapoolne lund ning lörtsi. Kõige rahulikum oli ilm Kesk-Euroopas ja Vahemere läänepoolses osas, kus pöörles väike kõrgrõhuala.

Reedel asume veel kõrgrõhkkonna servas, kuid Läänemere äärde liikunud madalrõhulohust saame ka niiskust, mistõttu pilvisus tiheneb ja üle maa liigub päeval lumesadu. Õhk on külm ning kahe rõhkkonna vahel tekkiv tugevam tuul lisab külmatunnet veelgi. Laupäeva öö möödub samuti veel külas kõrgrõhualas, kuid üle Läänemere lõunaosa on lähenemas uus madalrõhulohk. See teeb ka saartelt alates järk-järgult taeva pilvisemaks ning toob kaasa lumesaju.

Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb ja saartele jõuab lumesadu, mis laieneb edasi mandrile. Tuul puhub kagust 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on saartel -3 kuni -8, mujal kuni -14 kraadi.

Reede hommik jätkub pilviselt. Mitmel pool sajab lund, saartel ja kohati ka rannikul tuiskab. Tuul on ikka kagust 4-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s ja termomeetrinäit ulatub -3 kraadist saartel kuni -13 kraadini Virumaal.

Päeval sajab üle Eesti lund ja kohati tuiskab. Pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub ikka kagutuul 3-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s ja külma on -3 kuni -10 kraadi.

Reedel algav lumesadu jätkub ka nädalavahetusel ning uue nädala alguses. Laupäeval ja pühapäeval teeb ka pisut tuisku. Õhutemperatuur hakkab aga tasapisi nulli poole tagasi astuma, nii et kui laupäeval on veel krõbedamad miinuskraadid, siis teisipäevaks on sellest alles öösel -4 kuni +2, päeval -2 kuni +3 kraadi.