Hotellikülastajate arv oktoobris langes aastaga seitse protsenti

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helga Laurmaa sõnul peatus oktoobris Eesti majutusettevõtetes 124 000 välisturisti. "Mulluse oktoobriga võrreldes ööbis majutusettevõtetes viis protsenti vähem välisturiste ning kriisieelse 2019. aasta oktoobrikuu tasemele jäi välisturistide arv enam kui neljandiku (28 protsenti) võrra alla," lisas Laurmaa.

Siseturiste peatus majutusettevõtetes 127 000 ning neid oli üheksa protsenti vähem kui mullu oktoobris, kuid üheksa protsenti enam kui kriisieelsel 2019. aastal.

Eesti majutusettevõtetes peatus kõige rohkem Soomest saabunud turiste, kes moodustasid 43 protsenti välisturistidest. Järgnesid Läti (16 protsenti), Saksamaa (viis protsenti) ja Leedu (neli protsenti).

Aasiast saabunud turiste peatus majutusettevõtetes 51 protsenti rohkem kui mullu oktoobris.

Soomest, Rootsist ja Poolast saabus aga Eestisse vähem turiste kui aasta varem.

73 protsenti välisturistidest märkis oma reisi eesmärgiks puhkuse ja 20 protsenti töö. Kolm neljandikku välisturistidest peatus Harjumaa majutusettevõtetes, järgnesid Pärnumaa (11 protsenti), Tartumaa (kuus protsenti) ja Ida-Virumaa (kaks protsenti).

Välisreisijad veetsid Eestis kokku ligi 264 000 ööd.

Siseturistidest 67 protsenti oli puhkuse- ja 23 protsenti tööreisil. Kõige rohkem ehk kolmandik siseturistidest peatus Harjumaal, 13 protsenti Pärnumaal, 12 protsenti Tartumaal ja 11 protsenti Ida-Virumaal. Siseturistid veetsid majutusettevõtetes kokku 214 000 ööd.

Turistide arvu muutus. Autor/allikas: Statistikaamet

Oktoobris pakkusid külastajatele teenust 979 majutuskohta (117 majutuskohta vähem kui septembris). Majutuskohtades oli 21 000 tuba ja ligi 50 000 voodikohta, täidetud oli 44 protsenti tubadest.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 45 eurot inimese kohta, mis oli 2022. aasta oktoobri hinnast ühe euro võrra kallim ning 2019. aasta oktoobrist seitsme euro võrra kallim. Ööpäev majutusettevõttes kallines aastaga keskmiselt kaks protsenti.

Harjumaa ja Lääne-Virumaa majutusettevõttes maksis üks ööpäev inimese kohta keskmiselt 48 eurot, Tartumaal 46 eurot, Ida-Virumaal 45 eurot, Saaremaal 44 eurot, Läänemaal 42 eurot ning Pärnumaal 40 eurot.

Ökonomist: pärast koroonat ei ole välisturistide ööbimised taastunud

Luminori ökonomist Lenno Uusküla märkis ööbimiste langustrendi kommenteerides, et pärast koroonat ei ole välisturistide ööbitud ööde hulk taastunud, vastupidi – see on veel veerandi võrra madalam kui enne.

"Eesti üks suuri edulugusid on turism. Välismaalt tulnud turistid on olnud olulised Eesti majanduse jaoks. See on tutvustanud Eestit maailmas ja toonud siia investeeringuid, sest näidanud Eestit atraktiivse kohana," tõdes Uusküla.

"Eesti ei ole enam atraktiivne sihtkoht kõrgema hinna ja geopoliitilise riski tõttu. Seda enam on vaja meil siia tuua turistid, et näidata, et elu läheb kenasti edasi. Järjest rohkem on vaja mõelda, kuidas tuua siia rikast klienti ning mida talle pakkuda, sest odava hinnatasemega me enam välja ei paista," lisas Uusküla.

Viimastel kuudel on näha ka Eesti siseturistide ööbimiste arvu langust. Peredel on ikkagi raha otsa saanud ja hotellide hinnad kallinemas, märkis Uusküla.