USA eliitülikoolid ei taha võidelda koolides vohava antisemitismi vastu

USA eliitülikoolides levivad antisemiitlikud meeleolud ning poliitikud, rahastajad ja vilistlased leiavad, et ülikoolide juhid ei tahagi kaitsta juudisoost tudengeid. Üha rohkem ameeriklasi leiab, et ülikoolide juhid peavad oma ameti maha panema.

USA ülikoolides levib antisemitism ning teisipäeval käisid kongressis aru andmas kolme eliitülikooli juhid.

Vabariiklasest saadik Elise Stefanik uuris kõigilt kolmelt presidendilt, kas üleskutsed juutide genotsiidile rikub koolide poliitikat sõnavabaduse ja ahistamise osas. Stefanik nõudis ülikoolide juhtidelt "jah" või "ei" vastust. Sellist konkreetset vastust ülikoolide juhid anda ei suutnudki. Selle asemel rääkisid kõik kolm, et sellise otsuse tegemisel sõltub kõik kontekstist.

"Kui kõne läheb üle käitumiseks, tegevuseks, siis võib see olla ahistamine, jah. See sõltub kontekstist," rääkis Pennsylvania ülikooli (Penn) president Liz Magill.

Ettevõtjad ja poliitikud muretsevad nüüd juudisoost tudengite turvalisuse pärast.

Kolmapäeval kritiseeris demokraadist Pennsylvania kuberner Josh Shapiro Magilli tunnistust ja ütles, et see on "täiesti häbiväärne". Shapiro on hääleõiguseta Penni juhatuse liige ning kutsus kokku juhatuse koosoleku.

Pennsylvania ülikooli juhtkond saigi hiljem kokku, et arutada Magilliga seotud vaidlust. Hiljem tegi Magill juba uue avalduse ja üritas oma varasemaid seisukohti põhjendada. See aga ei suutnud enam Magilli-vastast kriitikat vaigistada. Esindajatekoja hariduskomisjon teatas neljapäeval, et alustas ülikoolide suhtes uurimist.

Pennsylvania ülikooli rahastaja Ross Stevens teatas, et Magill peab ameti maha panema. Vastasel juhul tühistab Ross 100 miljoni dollari suuruse annetuse ülikoolile, vahendas The Wall Street Journal.

Stevens on finantsfirma Stone Ridge asutaja ja tegevjuht. Ta teatas ülikoolile, et tühistab annetuse, kui Penn osaleb tegevuses, mis kahjustab Stone Ridge'i äritegevust ja mainet.

Ka teised Penni suurrahastajad teatasid, et ei anna enam ülikoolile sentigi, kui Magill ja juhatuse esimees Scott Bokk tagasi ei astu. Penni pressiesindaja teatas, et ülikool ei kommenteeri rahastajate isiklikke otsuseid.