Rootsi annab 17 sõjaväebaasi USA vägede kasutusse

Lepingu allkirjastasid USA kaitseminister Lloyd Austin ja tema Rootsi kolleeg Pal Jonson. Soome plaanib sarnase lepingu USA-ga sõlmida 18. detsembril. Norraga sõlmis USA sellise lepingu juba 2021. aastal.

Norra avas siis USA-le neli sõjalist rajatist. Soomega seotava lepingu üksikasjad pole veel selged.

Rootsi annab USA-le juurdepääsu rajatistele, mis paiknevad üle riigi. Need baasid asuvad Põhja-Rootsis, aga ka Gotlandi saarel.

Gotlandi asukoht on strateegiliselt väga oluline, selle kaotamine vaenlasele teeks raskeks ka maavägede ja tehnika juurdetoomise Läänemere lõunakaldale Euroopast ja USA-st.

Kaitseminister Jonson ütles, et leping ei tähenda automaatselt kohe seda, et USA hakkab kõiki 17 rajatist kohe kasutama. Rootsi riigikaitse ülikooli dotsent Jacob Westberg ütles, et teda siiski üllatas see, et Stockholm andis nii palju rajatisi USA käsutusse. Norras saab USA kasutada ainult kolme lennubaasi ja üht mereväebaasi, vahendas Helsingin Sanomat.

Rootsi territoorium ulatub Arktikast Läänemereni. Venemaa eest on Rootsi suhteliselt hästi kaitstud, samas asub riik lähedal riikidele, mis võivad tulevikus vaja juurde abivägesid. "Seega on loogiline, et Rootsist saab sõjalise logistika sõlmpunkt," rääkis Westberg.

Lepingu peab heaks kiitma ka Rootsi parlament. Jonsoni sõnul võiks leping jõustuda järgmise aasta sügisel.