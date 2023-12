Läti ekspeaminister soovib Latvijaz Gaze börsilt välja osta

Nasdaq Baltic börsil noteeritud Latvijas Gaze ettevõtte juhatuse liikmed soovivad Läti suurema gaasifirma börsilt välja osta. Plaani eestvedajaks on ettevõtte juhatuse esimees Aigars Kalvitis, kes pidas Läti peaministri ametit aastatel 2004 kuni 2007.

Kolm Latvijas Gaze juhatuse liiget, nende hulgas Kalvitis, Elita Dreimane ja Egils Lapsalis, otsivad väljaostmise plaani realiseerimiseks vajalikud vahendid nende endi juhitud ettevõtte Energy Investments kaudu.

Vahendite saamiseks müüs Energy Investment sellele kuuluvad Latvijas Gaze aktsiad pangale Rietumu Banka. Tegemist on tagasiostulepinguga, mille alusel Energy Investments saab rahastuse teistelt aktsionäridelt osaluse välja ostmiseks. Seejärel saab Energy Investments pangale müüdud aktsiad kolme aasta jooksul teatud tingimustel tagasi osta. Vahepealsel perioodil on Rietumu Banka täieõiguslik Latvijas Gaze aktsionär.

Kalvitis ütles, et ta on kindel, et Energy Investments suudab pangale müüdud aktsiad välja osta vähem kui kolme aasta jooksul, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

Praegu on Latvijas Gaze aktsionärideks Vene energiaettevõte Gazprom (34 protsenti aktsiatest), Rietumu Banka (28,97 protsenti aktsiatest, mis veel mõned päevad tagasi kuulusid Energy Investmentsile), Saksamaa ettevõte Uniper Rughrgas International (18,26 protsenti aktsiatest) ja Itera Latvia (16 protsenti aktsiatest). Ülejäänud aktsionäridele kuulub 2,77 protsenti ettevõtete aktsiatest.

Kalvitise peaministriaeg lõppes 2007. aastal mitme skandaali koosmõjul. Lõplik peaministri tagasiastumise põhjus oli tema ebaõnnestunud katse vallandada korruptsioonivastase büroo juht. Ekspeaminister on juhtinud Latvijas Gazet alates 2015. aastast.