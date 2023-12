Hispaania rahandusminister Calvino saab Euroopa Investeerimispanga uueks juhiks

Calvino tänas kolleege toetuse eest ning lubas EIB-le senisest suuremat rolli.

"EIB hakkab mängima veelgi olulisemat rolli tulevikus: [see hakkab] rahastama rohelist üleminekut, pakkuma rahalist tuge Ukrainale ja toetama Euroopa rolli maailmas," ütles Calvino.

Ühtlasi lubas ta koostada lähiajal panga prioriteete kirjeldava dokumendi, mida rahandusministrid hakkavad arutama veebruaris, vahendas Financial Times.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire õnnitles Calvinot ning loetles Pariisi eelistusi EIB tulevikuinvesteeringute osas: nendeks on roheline üleminek, julgeolek ja tuumaenergia.

Calvinol oli neli konkurenti, kellest suurimaks peeti Euroopa Komisjoni konkurentsivolinikku Margrethe Vestagerit. Taanlasest volinik peatas oma volitused komisjonis, et keskenduda kandideerimisele panga juhiks.

Vestager lubas juba naasta oma töökohale Euroopa Komisjonis.

Nadia Calvino on endine kõrge Euroopa Komisjoni ametnik, kes on töötanud alates 2018. aastast Hispaania rahandusministrina.

Kuigi Calvino pole ühegi erakonna liige, siiski tähendab tema lahkumine Hispaania rahandusministri ametikohalt, et sotsialistist Hispaania peaminister Pedro Sanchez jääb ilma oma ühest kõige lähedasemast liitlasest.

Oma ametiaja jooksul viis Calvino ellu mitmed olulised reformid. Näiteks kiitis ta heaks riigi miinimumpalga tõstmise, juhtis Euroopa Liidu taasterahastu kasutamist ning oli Euroopa energiaturu reformi üks eestvedajateks. Hispaania ja Portugal olid esimesed riigid, mis kehtestasid gaasi hinnalage. Hiljem võttis sarnase otsuse ka kogu Euroopa Liit.

Samas pälvis ta kriitikat ettevõtjatelt. Näiteks kehtestas Calvino riigile ligi kolm miljardit eurot tulu toonud erakorralise maksu pankade ja energiaettevõtete kasumitele. Ühtlasi nõudis ta, et need samad ettevõtted tõstaks oma töötajate palka lisaks suurema maksu tasumisele.

Siiski on EL-i kõrged ametnikud veendunud, et ametist lahkuva Hispaania rahandusministri näol on tegemist turvalise valikuga.

Nii kirjeldas Euroopa keskpanga president Christine Lagarde Calvinot kui veendunud eurooplast, kes on teeninud liidu huve pikki aastaid.