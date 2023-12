Hiina president tunnistas Hiina majanduse rasket seisu

Hiina president Xi Jinping tunnistas, et Hiina majanduse taastumine on "jätkuvalt kriitilisel etapil". Hiina valitsus lubas reedel jätkata majanduse toetamist, kuid ei avalikustanud uusi sisulisi samme.

Samuti ütles Xi oma kõnes, et Hiina majanduse raskused on tingitud keerulise rahvusvahelise majanduskeskkonna ja kodumaiste struktuursete probleemide koosmõjust.

"Praegu on meie majanduse taastumine jätkuvalt kriitilisel etapil. Olukord, millega seisab silmitsi meie riik, on keeruline," vahendas Hiina valitseja sõnu Financial Times.

Hiina majandus pole kasvanud pärast aasta alguses aset leidnud koroonapiirangute tühistamist nii kiiresti, kui valitsus lootis. Ametlik majanduskasvu eesmärk selleks aastaks on viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Kuigi Hiina ekspordiandmed paranesid esimest korda mitme kuu vältel novembris, siis ametlikel andmetel nõrgenes Hiina tööstussektori aktiivsus eelmisel kuul veelgi. Lisaks kimbutab Hiina kinnisvarasektorit jätkuvalt kriis, mis mõjutab negatiivselt investorite ja tarbijate kindlustunnet.

Valitsus on toetanud majandust nii raha- kui rahanduspoliitika meetmete kaudu. Nii vähendasid võimud intressimäärasid ning väljastati ühe triljoni jüaani (130 miljardit eurot) väärtuses keskvalitsuse võlakirju, mis läksid kohalike omavalitsuste ja provintside võlgade katmiseks. Ometi pole seni need meetmed Hiina majandusele suurt mõju avaldanud.

Ühtlasi teatasid reedel Hiina Kommunistliku Partei kõrgeima organi Poliitbüroo liikmed, et valitsus peaks "jätkama tööd ettevaatavate rahanduspoliitiliste ja mõistlike rahapoliitiliste meetmete elluviimiseks."

Lisaks seisis Poliitbüroo teates, et valitsus peab parandama rahanduspoliitika kvaliteeti ja tõhusust, kuid mingeid uusi majandust puudutavaid meetmeid pole avaldatud.

Samas nõudis Poliitbüroo konkreetsete mõjutusmeetmete rakendamist.

"On oluline tugevdada majanduslikku propagandat ning avaliku arvamuse juhtimist," seisis Poliitbüroo teates.

Hiinas tegutsevad majandusteadlased ja analüütikud on hakanud viimasel ajal kaebama, et ametkonnad survestavad neid negatiivseid majandusprognoose mitte avaldama. Reitinguagentuur Moody's palus oma analüütikutel teha kodukontorit ja vältida kokkupuuteid võimudega mitu päeva enne ja pärast agentuuri otsust muuta Hiina majanduse reitinguväljavaadet negatiivseks.

Samuti lõpetasid Hiina võimud noorte töötuse statistika avaldamist pärast seda, kui juunikuised andmed näitasid, et töötuse määr noorte seas oli 21 protsenti.

Lisaks nõudis Poliitbüroo võitluse süvendamist "kärbeste ja sipelgate" vastu. Nõnda kirjeldatakse Hiina ametlikus kõnepruugis korrumpeeritud ametnikke.

Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua ei avalikustanud, kas Poliitbüroo on arutanud järgmise aasta majanduskasvu sihti. Analüütikud eeldavad, et Peking määrab soovitud majanduskasvu näitajaks uuesti viis protsenti SKP-st, kuid see võib jääda saavutamata.