Nädalavahetus tuleb külm ja lumine

Idapiiri taga valitseb praegu ilma väga külm kõrgrõhuala. Õhutemperatuur langes selle all öösel -35st kraadist madalamale. Läänemere ümbruses ilm nii külm pole ning lõuna poolt saabus siia niisket õhku, mida madalrõhulohk üle maa lumena kandis. Atlandil, Iirimaa lähedal pöörles võimas madalrõhkkond, mis enda ümber tormituult koondas ning tihedaid sajupilvi ida suunas kandis. Euroopa lääneservas sadas vihma, Kesk-Euroopas asendus sadu lörtsi ja lumega.

Eesti jääb eeloleval ööpäeval idas laiuva kõrgrõhuala ning lääne poolt survet avaldava madalrõhuala piirialale. Öösel liigub üle maa üksikuid lumepilvi, päeval jõuab merelt saartele uus sadu, kuid selle mandrile jõudmine võtab aega. Tuul on sisealadel mõõdukas, rannikul puhanguline ja keerutab mõnel pool helbeid. Õhk on külm: mandri on päeval külma 10ne, saartel 5 kraadi ringis.

Pühapäeval tõrjub läänest lähenev madalrõhuala Venemaal oleva kõrgrõhuala kaugemale itta ning üle Eesti levib niiskem ja pehmem õhumass.

Eelolev öö on Eestis pilves, üksikute selgimistega. Kohati sajab nõrka lund, rannikul on pinnatuisku. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on -9 kuni -15, saartel -3 kuni -9 kraadi.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega. Peamiselt saartel sajab kohati lund, mõnel pool on rannikul on pinnatuisku. Puhub kagutuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on -9 kuni -14, saarte rannikul kohati kuni -3 kraadi.

Päev on pilves. Saartel ja läänerannikul sajab lund, õhtul laieneb sadu mandrile ja muutub laialdasemaks, on pinnatuisku. Puhub valdavalt kagutuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on -7 kuni -11, saartel -1 kuni -7 kraadi.

Pühapäev tuleb mitmel pool lumesaju ja kerge tuisuga. Öösel on külma -6 kuni -12, päeval -2 kuni -8 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur nii öösel kui päeval mõnel pool 0 kraadi juures.

Esmaspäeva öö ja ennelõuna on kohati vähese lumega, pärastlõunal saabub tihedam sadu. Õhumass soojeneb: öösel on külma -1 kuni -7, päeval -1 kuni -3 kraadi, saarte rannikul tõuseb õhutemperatuur kergelt plussi. Teisipäeval ja kolmapäeval tõuseb õhutemperatuur paljudes kohtades 0 kraadi ümbrusesse: mitmel pool sajab lumega koos lörtsi, rannikul ka vihma ning teedele ladestub salakaval jäitekiht.

Nädalavahetus tuleb veel külm ja on vägagi soodne talverõõmude nautimiseks.