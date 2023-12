Jaapani negatiivsed intressimäärad ei suuda majandust kasvama panna

Jaapani keskpanga lühiajalised intressimäärad püsivad -0,1 protsendi tasemel. See tähendab, et keskpank maksab laenu võtvatele kommertspankadele peale. Samal ajal on EL-i ja USA intressimäärad vastavalt neljast ja viiest protsendist kõrgemad.

Ometi vaatamata soodsatele intressimääradele ei kasva Jaapani majandus kuigi kiiresti. Seda enam, kolmandas kvartalis registreeriti langust: majandus vähenes 0,7 protsenti võrreldes selle aasta teise kvartaliga. Negatiivsed andmed üllatasid analüütikuid.

Samal ajal arutab Jaapani keskpank intressimäärade tõstmist ning üldiselt rahapoliitika karmistamist. Näiteks otsustas Jaapani keskpank oktoobris vähendada Jaapani riigivõlakirjade ostmist. Kui varem püüdis keskpank tagada, et 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus ei tõuseks ühest protsendist kõrgemaks, siis hiljem oktoobris lubas keskpank, et ei hakka sekkuma, kui tootlus kasvab sellest piirist kõrgemaks.

Siiski pole veel tootlus ühe protsendi piiri ületanud ning see püsib veidi allpool 0,8 protsendi. Euroopas ja USA-s on valitsustel laenamine jälle Jaapanist palju kallim.

Kui neljapäeval ütles Jaapani keskpanga juht Kazuo Ueda, et järgmine aasta tuleb tänavusest veelgi raskem, siis hakkasid investorid panustama, et negatiivsete intressimäärade ajastu võib lõppeda juba keskpanga detsembrikuise istungi järel, vahendab Financial Times.

Siiski ütleb panga Citigroup ökonomist Katsuhiko Aiba, et tema prognoosib negatiivsete intressimäärade püsimist ka detsembris ja jaanuaris.

"Me arvame, et negatiivsete intressimäärade lõpetamine hakkab põhinema majandus- ja hinnanäitajatel, ning uuendatud kolmanda kvartali SKP andmed ei õigusta [intressimäärade tõstmist] näitajate tasemel," ütles Aiba.

USB ökonomist Masamichi Adachi oli veelgi otsekohesem.

"Kui te vaatate makromajanduslikku olukorda, siis keskpangal oleks peaaegu võimatu tõsta intressimäärasid detsembris," ütles ta.

Kui Jaapani ametnikud olid aasta alguses mures jeeni langeva kursi tõttu, siis nüüd ettevõtjad on hoopis hakanud kaebama, et viimasel ajal tugevnev jeen on teinud nende toodangut jälle kallimaks maailmaturgudel.

Lisaks majanduslikele probleemile räsivad Jaapanit ka poliitilised skandaalid, millest viimane puudutab valitseva parempoolse Liberaaldemokraatliku Partei mitme juhtiva poliitiku reegleid rikkunud salajast rahastamist.