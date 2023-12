Slovakkia president lubas vetostada korruptsiooni eriprokuratuuri laiali saatmise

Valitsushoone ees protestisid opositsiooniparteide toetajad Robert Fico juhitud valitsuse otsuse vastu muuta kriminaalseadustikku.

30. septembri valimistel võimule saanud Fico kolmeparteiline koalitsioon kiitis heaks eelnõu, mis saadab 15. jaanuarist laiali korruptsiooni- ja organiseeritud kuritegevuse vastase eriprokuratuuri.

"Meil on institutsioon, mis on täitnud oma missiooni ligi 20 aastat ehk esitanud süüdistusi korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse eest. Valitsus tahab selle laiali saata ainult seepärast, et uurimine on jõudnud Smer-SD partei lähedaste inimesteni. Tegemist on kättemaksuga ja puutumatuse tagamisega nendele, kes on valitsuses. Ja sellepärast on nad valmis ohverdama õigusriigi ja meie kõigi ohutuse," ütles opositsioonipartei Progressiivne Slovakkia esimees Michal Šimečka.

Slovakkia ajakirjandus räägib ligi sajast Fico parteiga seostatud ametnikust, kohtunikust, politseinikust, poliitikust ja ettevõtjast, kes on uurimise all. Neist on 40 juba süüdi mõistetud. Peaministri hinnangul on eriprokuratuur inimõiguste rikkumise tagaja.

"Alati võib küsida, ja see on mu viimane kommentaar, miks kasutame kiirendatud seadusloome protseduuri. Sellepärast, et on oht veelgi suurematele inimõiguste rikkumistele," sõnas Slovakkia peaminister Robert Fico.

Üks muudatus on anda pooleliolevad uurimised maakonna prokuratuuridele, kuigi seda vastustab isegi prokuröride koda. Seega on suur tõenäosus, et pooleliolevad juhtumid hääbuvad vaikselt. Osa eriprokuratuuri töötajaid on juba vallandatud.

Valitsuse salatsemist ja kiirustamist kritiseeris president, kes lubas parlamendi heakskiidetavad muudatused vetostada.

"Valitsuse muudatusettepanek nõrgestab vilepuhujate kaitset. See kõrvaldab professionaalsete politseinike erirühma seaduse kaitse. Seda tehakse selleks, et kõrvaldada teatud uurijate kaitse. Lisaks tühistab seadus otsused, mis on mõnedel kaasustel juba langetatud," ütles Slovakkia president Zuzana Caputova.

Kuna parlamendil on õigus presidendi vetost lihthäälteenamusega üle sõita, siis jõuab vaidlus arvatavasti konstitutsioonikohtusse. Ka Euroopa Komisjon kutsus Slovakkia valitsust mitte tegema kiireid muudatusi õigusriigi põhimõtetes.