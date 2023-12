Talvisel tantsupäeval kogunes Võru keskväljakule ligi 500 rahvatantsijat

Võrus toimunud talvise tantsupäeva lõpetas Võru keskväljakul ühistantsimine, kus üle 25 kollektiivi tantsisid 14 rahvatantsu, ilmaolusid arvestades olid enamus tantse hoogsa rütmiga.

"Meie üks suur lemmikuid on igal aastal, mida me tantsime on "Padipadinöör" ja kindlasti "Oige ja vasemba", millega me lõpetame selle tantsimise, ja loomulikult kõik need toredad "Savikoja venelased", ja mis on vähegi polkaga seotud, siis need meeldivad ka väga tantsijatele," ütles Võru pärimustantsufestivali programmijuht Kadri Mähar.

Tantsujuhi Maire Udrase sõnul on traditsiooniks saanud ürituse mõte kutsuda inimesi rohkem liikuma vabas õhus ning rõõmu tundma talvisest ilmast.

"Talv on nii eriline, kui vaadata seda, mis ümberringi toimub – see valgus, on ju sellesse pimedasse aega tuua midagi erilist, salapära. Tegelikult see võimaldab vaadata neid tulesid, teha pilte, kallistada ja tunda rõõmu sellest inimsoojusest ja kõrval kaaslasega koosolemisest, tantsimisest ja külmas ajas sa unustad selle külma ja leiad üles, et väljas on tegelikult äge olla ja koos tantsida," ütles Udras.

Tantsijad külma ega libeduse üle ei kurtnud, vaid pidasid lumisel väljakul tantsimist huvitavaks kogemuseks.

"Tõesti see on iga aasta olnud selline hästi oodatud sündmus ja näha nii palju tantsijaid ja ka neid, kes on lihtsalt siia tulnud tantsima, tänavalt, kes ju ei ole õppinud, see on tohutult soe tunne ja see on ju meie kogukond," sõnas rahvatantsija Kati.