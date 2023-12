Külm hakkab uuel nädalal järele andma

Pühapäeval laieneb Briti saarte madalrõhkkond meile lähemale Taani väinade kohale. Venemaa kõrgrõhkkonna serv tõmbub aga tagasi. Seega Eesti jääb kahe rõhuvälja piirimaile ning praegune külm õhumass asendub pehmema ja niiskemaga. Kuigi õhutemperatuurid on tõusuteel jäävad need veel päevalgi alla nulli. Esmaspäeval moodustub Taani väinade kohal uus osatsüklon, mis üle Baltimaade lõunaosa liigub. Eestis tuleb päev lumine, vaid rannikul, kus temperatuur kohati nulli lähedane on, sajab ka lörtsi.

Ööl vastu pühapäeva on taevas pilves, mitmel pool sajab lund ning tuiskab. Puhub kagutuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on oodata -5 kuni -11, saartel 0 kuni -5 kraadi.

Pühapäeva hommikul on taevas küll pilves, kuid kerget lund langeb vaid idapoolsetes maakondades ning saartel. Tuul puhub kagust kiirusega 3-9, rannikul iiliti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur jääb -4 ja -10, saartel ja rannikul 0 ja -4 kraadi vahele.

Pilvine tuleb ka päev. Kohati sajab lund ja on pinnatuisku. Tuul puhub kagust 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, saarte rannikul kohati 0 kraadi.

Uue nädala esimene pool tuleb pilvine ja sajune. Esmaspäeval on lumesadu oodata üle kogu Eesti, saartel tuleb sekka ka lörtsi ning mitmel pool tuiskab. Teisipäevast alates sajab lisaks lumele ja lörtsile paiguti ka vihma ning esineb jäidet. Ööl vastu esmaspäeva on külma veel -2 kuni -7 kraadi, kuid sealt edasi hakkavad ilmad pehmenema. Kui Mandri-Eestis jääb temperatuur ööpäevaringselt valdavalt 0 ja -4 kraadi vahele, siis saarte rannikul tõuseb kohati 3 soojakraadinigi.