ÜRO peasekretär Antonio Guterres väljendas pühapäeval kahetsust, et julgeolekunõukogu ei suutnud nõuda Gazas viivitamatut relvarahu, sest erimeelsused on nõukogu töö halvanud.

Oluline pühapäeval, 10. detsembril kell 11.53:

- Guterres: ÜRO Julgeolekunõukogu on Gaza küsimuses halvatud

- Iisraeli väed tungivad Gaza lõunaossa

- Prantsuse fregatt tulistas Punasel merel alla kaks lähenenud drooni

Guterres: ÜRO Julgeolekunõukogu on Gaza küsimuses halvatud

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles pühapäeval Kataris Doha foorumil, et nõukogu halvavad geostrateegilised eraldusjooned, mis takistavad 7. oktoobril alanud Iisraeli-Hamasi sõjale lahendusi leidmast.

Julgeolekunõukogu autoriteet ja usaldusväärsus on tõsiselt kannatada saanud, ütles ta kaks päeva pärast USA vetot Gazas relvarahu nõudvale resolutsioonile.

"Ma kordasin üleskutset kuulutava välja humanitaarrelvarahu," ütles Guterres. "Kahjuks ei suutnud julgeolekunõukogu seda teha. Aga ma luban, et ei anna alla."

Guterres kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisele istungile olukorras, kus Gazat valitseva palestiina äärmusrühmituse Hamas amentike väitel on kahe kuuga sõjas surma saanud üle 17 700 inimese.

Ta kasutas selleks harva rakendatavat ÜRO põhikirja artiklit 99, mis annab peasekretärile õiguse juhtida julgeolekunõukogu tähelepanu igale küsimusele, mis tema arvates võib ähvardada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut.

"Meid ähvardab tõsine oht, et humanitaarsüsteem variseb kokku," hoiatas Guterres Dohas. "Olukord halveneb kiiresti ja on muutumas katastroofiks, millel võivad olla pöördumatud tagajärjed palestiinlastele tervikuna ning piirkonna rahule ja julgeolekule."

Iisraeli väed tungivad Gaza lõunaossa

Iisraeli väed tungisid pühapäeval Gaza sektori lõunaossa, kuhu on põgenenud sajad tuhanded inimesed, et leida varju pommitamise ja ägedate lahingute eest äärmusrühmitusega Hamas.

Abiorganisatsioonid nimetavad Gazas valitsevat olukorda apokalüptiliseks ning hoiatavad lisaks sõjategevusele veel ka nälja ja haiguste leviku eest.

Gazat valitsev Hamas ütles pühapäeval, et Iisrael on teinud rea väga vägivaldseid haaranguid Khan Yunise linnale sektori lõunaosas ja sealt Egiptuse piirile Rafah'sse viivale maanteele.

Hamasi ja rühmituse Islamidžihaad võitlejatele lähedane allikas ütles AFP-le, et mõlemad peavad pühapäeval Khan Yunises Iisraeli vägedega ägedaid lahinguid.

Hamasi tervishoiuministeeriumi teatel on Gaza sektoris alates sõja puhkemisest Iisraeliga 7. oktoobril hukkunud vähemalt 17 700 inimest.

Gaza põhjaosas otsivad elanikud varju haiglatest, sest ühtki ohutut kohta ei ole enam jäänud.

Ajakirjanike teatel on Gaza linna põhjaosas asuvas Al-Shifa haiglas varjul tuhanded inimesed. Pärast Iisraeli novembrikuist rünnakut on kompleks osalt hävinud ja haiglana enam ei toimi. Selle õuedes ja aias varisenud müüride vahel on üles löödud sadu käepärastest vahenditest telke.

Gaza sektori keskosas Deir al-Balah's toodi ööpäeva jooksul Al-Aqsa märtrite haiglasse 71 surnukeha, ütlesid tervishoiuametnikud laupäeval. Lõuna-Gazas Khan Yunises jõudis sealsesse Nasseri haiglasse 62 laipa.

Gaza sektori 2,4 miljonist inimesest 1,9 miljonit on pidanud kodunt põgenema.

Prantsuse fregatt tulistas Punasel merel alla kaks lähenenud drooni

Prantsuse fregatt tulistas Punasel merel alla kaks drooni, mis lähenesid sõjalaevale Jeemeni ranniku poolt, teatas kindralstaap pühapäeval.

France24 teatel ähvardasid Huthi mässulised laupäeval, et ründavad Iisraeli suunduvaid aluseid, juhul kui Gaza sektorisse ei lubata toitu ega ravimeid.

Kindralstaabi teatel hävitas fregatt Languedoc kaks tuvastatud ohtu ööl vastu pühapäeva.