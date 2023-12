Instituut: Vene väed üritavad enne valimisi Ukrainas initsiatiivi haarata

Oluline 10. detsembril kell 10.33:

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 700 sõdurit

- Instituut: Vene väed üritavad Ukrainas enne presidendivalimisi initsiatiivi haarata

- Zelenski sõitis Argentina presidendi ametisseastumise tseremooniale

Instituut: Vene väed üritavad Ukrainas enne presidendivalimisi initsiatiivi haarata

Vene väed korraldavad Ukrainas aktiivselt pealetungioperatsioone, et haarata enne märtsikuiseid presidendivalimisi initsiatiiv enda kätte, kirjutab Rahvusvaheline sõjauuringute instituut oma ülevaates.

Analüütikud märgivad, et Vene väed jätkavad rünnakuid vaatamata keerulistele sügis-talvistele ilmaoludele, aga on ebaselge, kas see võimaldab lähiajal mingit märkimisväärset edu saavutada. Vaatlejate sõnul on talvine ilm aeglustanud Venemaa edasitungi ja suurendanud venelaste kaotsui.

Ukraina väed kasutavad talveaega ja Venemaa pealetungioperatsioonide perioodi selleks, et luua ja tugevdada kaitsepositsioone rinde nendes osades, kus Ukraina ei ole veel vastupealetungile asunud.

Zelenski sõitis Argentina presidendi ametisseastumise tseremooniale

"Teel Argentinasse osalemaks äsja valitud presidendi Javier Milei inauguratsioonil, kohtus Volodõmõr Zelenskõi Roheneemesaarte peaministri José Ulisses Correia e Silvaga," teatas Ukraina riigipea kantselei avalduses.

Zelenskõi õnnitles Mileid pärast tema valimisvõitu ja tänas selge toetuse eest Ukrainale.

Milei kantselei teatas pärast telefonivestlust, et ta pakkus Argentinat Ukraina ja Ladina-Ameerika tippkohtumise võõrustajaks.

Vene uudisteagentuuride teatel osaleb Milei ametisseastumise tseremoonial ka Venemaa suursaadik Argentinas Dmitri Feoktistov.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles, et Venemaa "on võtnud teadmiseks mitmed avaldused, mida Javier Milei tegi valimiskampaania ajal", kuid hindab teda avalduste järgi, mida ta teeb pärast riigipea ametisse astumist.

Milei inauguratsioonist võtavad teiste seas osa Hispaania kuningas Felipe VI, Ungari peaminister Viktor Orbán, Paraguay riigipea Santiago Peña, Uruguay liider Luis Lacalle Pou ja Tšiili president Gabriel Boric.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 700 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 338 820 (võrdlus eelmise päevaga +700);

- tankid 5636 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 10 529 (+10);

- suurtükisüsteemid 8064 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 919 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 605 (+0);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6136 (+0);

- tiibraketid 1586 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 623 (+25);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1162 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.